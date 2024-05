Video: Skupina Elán vydáva novú skladbu Znova sa ma dotkni

Najväčšia česko-slovenská hudobná legenda Elán pripravila veľkú novinku. Okrem vypredaných koncertov, ktoré kapela pripravuje v Prahe a Bratislave, vydala novú skladbu, ktorá je príjemným prekvapením aj pre najskalnejších fanúšikov. Pieseň Znova sa ma dotkni je podľa kapely jednou z ich najlepších, spolu s tradičnou dávkou elánovskej kvality a zvuku posúva ich tvorbu opäť aj trochu iným smerom. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.





Autorom hudby je dlhoročný člen Elánu Ľubo Horňák, ktorý v skupine hrá na klávesové nástroje. Text napísal jeden z dvorných textárov kapely Juraj Soviar."Nechcem znieť pateticky, ale je to určite moja najosobnejšia pesnička. Ak pomôže vám, tak ako pomohla mne, tak potom žiadna strata nie je stratou a v živote nič neskončilo," povedal Horňák na adresu piesne. Podľa Joža Ráža je to pre Ľuba srdcová záležitosť a jeho veľmi intímna pieseň.Spoluprácu na novom singli si pochvaľoval aj Juraj Soviar. "Pesnička vznikala vo veľmi príjemnej a citlivej atmosfére. Ľubovi Horňákovi ďakujem za citlivý prístup k téme a Jožovi Rážovi za skvelú interpretáciu. Skladba je o večnej láske medzi ženou a mužom a ja dúfam, že poslucháčom prinesie radosť a čas na rozjímanie."Skladba sa dostáva do rádií v máji, v období mesiaca lásky. Týmto chce skupina ešte viac zdôrazniť jej hlavné posolstvo.