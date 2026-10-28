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28. októbra 2026
Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu Václava Havla Vernisáž
Divadlo plánuje prvú reprízu po dvoch premiérach uviesť v Deň boja za slobodu a demokraciu v utorok 17. novembra.
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Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prvého postkomunistického československého prezidenta Václava Havla uvedie činohra Národného divadla Košice (NDKE) jeho inscenáciu Vernisáž. Ako uviedlo divadlo, premiéra bude v piatok (30. 10.) na Malej scéne NDKE v réžii Jána Luterána.
Podľa divadla je Vernisáž spolu s hrami Audiencia a Protest súčasťou triptychu takzvaných vaňkovských hier, ktoré Havel napísal v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia. Vo všetkých troch sa objavuje rovnaká hlavná postava spisovateľa Ferdinanda Vaňka pracujúceho po zákaze publikovania v pivovare, ktorá je podľa divadla akýmsi alter egom samotného autora.
„Chceme divákom ponúknuť stretnutie s textom, ktorý aj dnes presne pomenúva rozpor medzi tým, kým sme, a tým, kým sa snažíme byť v očiach druhých. Václav Havel v tejto hre s iróniou a zdanlivou ľahkosťou odhaľuje svet, v ktorom sa pohostinnosť mení na manipuláciu, záujem na kontrolu a snaha poradiť druhému na potrebu presadiť vlastnú predstavu o správnom živote. Práve táto schopnosť ukázať vážne veci cez zdanlivo banálne situácie robí Havlovu tvorbu stále aktuálnou,“ dodala riaditeľka činohry Alena Ďuránová.
Podľa nej je dôležité prinášať inscenácie, ktoré nielen umelecky obohacujú, ale aj podnecujú k premýšľaniu nad vzťahmi, hranicami osobnej slobody či odvahe zostať sám sebou.
Preklad pripravili Lukáš Brutovský a Miro Dacho, ktorý je aj dramaturgom Vernisáže. Scénu a kostýmy pripravila Dáša Krištofovičová, hudbu Michal Paľko. V postavách manželov Michala a Viery sa predstavia Stanislav Pitoňák a Tatiana Poláková a ich priateľa Fridricha hrá hosťujúci herec Michal Novodomský.
Divadlo plánuje prvú reprízu po dvoch premiérach uviesť v Deň boja za slobodu a demokraciu v utorok 17. novembra.
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