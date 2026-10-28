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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
28. októbra 2026
Massive Attack sú prvým menom Pohody 2027. Vystúpia vo štvrtok 8. júla
Prvým headlinerom festivalu Pohoda 2027 sú Massive Attack. Organizátori ich dnes oznámili vo vysielaní Rádia_FM.
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Jedna z najvplyvnejších skupín britskej hudobnej scény vystúpi na letisku v Trenčíne vo štvrtok 8. júla 2027, dva roky po tom, čo musela svoj koncert na Pohode 2025 zrušiť pre zdravotné problémy.
Oznamovanie programu 31. ročníka festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční 8. – 10. júla 2027, otvárajú Massive Attack. Organizátori tak symbolicky nadväzujú na ich zrušené vystúpenie spred dvoch rokov.
„Symbolicky začíname oznamovanie umelcov a umelkýň na rok 2027 splnením sľubu, ktorý sme spolu s Massive Attack dali ľuďom v roku 2025. Vážim si, ako sa kapela a jej agentúra postavili k tomuto záväzku. Massive Attack sú tak zásadnou skupinou, že na Pohode jednoducho hrať musia. Mám radosť, že to bude už o deväť mesiacov,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Hudba, ktorá zmenila podobu elektronickej scény
Massive Attack vznikli v roku 1988 v anglickom Bristole a patria k priekopníkom trip hopu. Tento hudobný smer spojil hip-hopové beaty, elektroniku, soul, dub a temnú atmosféru do osobitého zvuku. Spolu s Portishead či Trickym pomohli Massive Attack dostať bristolskú scénu na mapu svetovej hudby.
Ich debutový album Blue Lines (1991) so skladbou Unfinished Sympathy sa dodnes považuje za jednu z najzásadnejších nahrávok britskej elektronickej hudby. Nasledovali albumy Protection a kultový Mezzanine (1998) so skladbami Teardrop, Angel či Inertia Creeps. Práve Teardrop sa vďaka nezameniteľnému vokálu Elizabeth Fraser z Cocteau Twins stal jednou z najikonickejších skladieb kapely. Tvorba Massive Attack ovplyvnila celé generácie producentov a producentiek.
Za projektom stoja Robert „3D“ Del Naja a Grant „Daddy G“ Marshall. Skupina dlhodobo prepája umenie so spoločenskými témami. Na koncertoch využíva výrazné vizuálne projekcie, ktoré reflektujú dianie vo svete, klimatickú krízu či otázky ľudských práv. Jej vystúpenia sú intenzívnym audiovizuálnym zážitkom, v ktorom sa hypnotické rytmy stretávajú s naliehavými odkazmi.
Návrat po zrušenom koncerte
Massive Attack mali vystúpiť na Pohode 2025, no pre zdravotné problémy museli koncert krátko pred festivalom zrušiť. Ich miesto zaujal projekt Africa Express pod vedením Damona Albarna. Ten priniesol na Pohodu výnimočné stretnutie umelcov a umelkýň z rôznych kútov sveta a ako prekvapenie zahral aj cover skladby Teardrop od Massive Attack.
Ďalšieho headlinera Pohody 2027 oznámia organizátori vo štvrtok 29. októbra.
O festivale Pohoda
Pohoda je multižánrový festival hudby a umenia, ktorý sa každoročne koná na letisku v Trenčíne. Okrem hudobného programu ponúka divadlo, tanec, literatúru, film, výtvarné umenie a diskusie. Na European Festival Awards získal dvakrát ocenenie Best Medium-Sized Festival, teda najlepší stredne veľký festival v Európe, naposledy za rok 2025. Jubilejný 30. ročník v roku 2026 bol najúspešnejší v histórii festivalu. Pohoda mala vôbec prvýkrát deň navyše, najväčší areál a rekordnú návštevnosť viac ako 33-tisíc návštevníkov a návštevníčok. Pohoda je nezávislý festival a dlhodobo stavia na hodnotách slobody, otvorenosti, tolerancie a priateľstva.
Vstupenky na Pohodu 2027 sú v predaji za cenovo zvýhodnenú cenu na www.pohodafestival.sk. Cena vstupeniek sa bude zvyšovať.
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