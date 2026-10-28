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28. októbra 2026
Polícia obvinila žiaka z košickej základnej školy. Spolužiakom sa opakovane vyhrážal smrťou
Prípadom sa zaoberali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Ťahanovce. Polícia obvinila žiaka základnej školy v Košiciach, ktorý sa spolužiakovi opakovane vyhrážal smrťou. ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Prípadom sa zaoberali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Ťahanovce.
Polícia obvinila žiaka základnej školy v Košiciach, ktorý sa spolužiakovi opakovane vyhrážal smrťou. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Prípadom sa zaoberali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Ťahanovce.
K prvému incidentu prišlo ešte v septembri. V októbri vyhrážky pokračovali aj prostredníctvom sociálnej siete. Žiak sa spolužiakovi vyhrážal aj v prípade, ak o celej veci povie učiteľovi.
"Po prijatí trestného oznámenia policajti bezodkladne začali konať. Vykonali potrebné procesné úkony, vypočuli dotknuté osoby a zabezpečili podklady potrebné na objasnenie prípadu," priblížila polícia.
Na základe zistených skutočností bolo vznesené obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila žiaka z košickej základnej školy. Spolužiakom sa opakovane vyhrážal smrťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia obvinila žiaka základnej školy v Košiciach, ktorý sa spolužiakovi opakovane vyhrážal smrťou. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Prípadom sa zaoberali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Ťahanovce.
K prvému incidentu prišlo ešte v septembri. V októbri vyhrážky pokračovali aj prostredníctvom sociálnej siete. Žiak sa spolužiakovi vyhrážal aj v prípade, ak o celej veci povie učiteľovi.
"Po prijatí trestného oznámenia policajti bezodkladne začali konať. Vykonali potrebné procesné úkony, vypočuli dotknuté osoby a zabezpečili podklady potrebné na objasnenie prípadu," priblížila polícia.
Na základe zistených skutočností bolo vznesené obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila žiaka z košickej základnej školy. Spolužiakom sa opakovane vyhrážal smrťou © SITA Všetky práva vyhradené.
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