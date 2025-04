Národniari chcú na májovú schôdzu parlamentu predložiť samostatný návrh zákona o transakčnej dani

Zbytočná a neprimeraná záťaž

Zodpovedný krok

12.4.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) plánuje na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložiť samostatný návrh zákona, ktorý by živnostníkov a malých podnikateľov oslobodil od transakčnej dane.Ako uviedla Zuzana Škopcová , národniari pripravili návrh, vďaka ktorému by živnostníci a malí podnikatelia nemuseli platiť daň z finančných transakcií, no nenachádzajú preň pochopenie v koalícii.„Transakčná daň predstavuje zbytočnú a neprimeranú záťaž pre tých, ktorí vytvárajú hodnoty a pracovné miesta,“ skonštatoval predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko Ako ďalej ozrejmil, koaličných partnerov oslovili s iniciatívou pozmeňujúceho návrhu k otvorenému zákonu o dani z príjmov. K dohode ale nestihli dospieť, a teda SNS podá svoj vlastný návrh, kde nepotrebuje podpisy koaličných poslancov a bude iniciovať zmeny v zákone o transakčnej dani. Národniari zdôraznili, že napriek neúspešnému pokusu o dohodu v rámci koalície a vlastnému návrhu sú otvorení vecnej diskusii s koaličnými partnermi.Veria tiež, že oslobodenie malých podnikateľov a živnostníkov od predmetnej dane je konkrétnym a zodpovedným krokom, ktorý povedie k spravodlivejšiemu a funkčnejšiemu daňovému systému.„Navrhovaná legislatíva počíta s tým, že transakčná daň by sa naďalej vzťahovala len na väčšie podniky. Malé firmy a živnostníci s ročným obratom do 100-tisíc eur by boli od tejto povinnosti úplne oslobodení. SNS považuje súčasnú právnu úpravu za kontraproduktívnu, najmä v čase, keď podnikateľské prostredie čelí vysokým nákladom, zložitej administratíve a neistote,“ ozrejmila Škopcová.Dodala, že návrh má za cieľ zjednodušiť podmienky pre malých podnikateľov, odbremeniť ich od zbytočných poplatkov a podporiť ich ďalší rozvoj.