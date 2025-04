Prezident Pellegrini má vážny problém s rentou pre generálneho prokurátora Žilinku, zákon nepodpíše

12.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini má vážny problém s rentou pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku , zákon nepodpíše. Ako avizoval v relácii Sobotné dialógy vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase , pošle ho naspäť do parlamentu.Dodal, že nemá problém s tým, aby sa prokurátorom po skončení ich funkčného obdobia platil výsluhový dôchodok.„Mám vážny problém s tým, aby sme generálnemu prokurátorovi priznali rentu, len na základe výmyslu nejakého poslanca, že to má byť po štyroch rokoch, a ani nie po odslúžení plného funkčného obdobia," vyjadril sa. Hlava štátu v tom nevidí logiku, keďže generálny prokurátor po 20 rokoch aj tak dostane výsluhový dôchodok.„Ak si vláda myslí, že by mal dostať rentu, tak by ju mal dostať po odslúžení plného sedemročného obdobia, a nie keď v polovičke odíde," poznamenal prezident. Renta pre generálneho prokurátora, ktorú nedávno schválil parlament, predstavuje viac ako päťtisíc eur mesačne.