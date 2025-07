Národniari chcú odchod Šefčoviča z Európskej komisie, spolu s Ursulou von der Leyen dosiahol celoeurópsku potupu

Konali nad rámec svojich oprávnení

Únia podľa národniarov musí byť jednotná

Šefčovič obhajoval obchodnú dohodu s USA

Ostrá kritika

29.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) plánuje požiadať premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aby vyzval slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča na vzdanie sa funkcie. Šefčoviča navrhla slovenská vláda. Rovnako národniari od predsedu vlády žiadajú, aby prehodnotil zastúpenie záujmov Slovenska prostredníctvom eurokomisára Šefčoviča."Aj keď Maroš Šefčovič nemôže osobitne hájiť záujmy Slovenskej republiky, avšak komisár je symbolom Green Dealu , je symbolom činnosti Európskej komisie , ktorá opakovane zlyhala vo veľkých výzvach," tlmočila stanovisko SNS riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová Národniari považujú Šefčoviča a predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyen za problém silnej pozície Európskej únie (EÚ) a Európskej komisie vo svete."Slabosť Európskej komisie sa ukázala aj pri poslednom rokovaní s Donaldom Trumpom . Ursula von der Leyen ani Maroš Šefčovič nie sú volení zástupcovia a ich mandát je politicky vo vzťahu k európskemu prezidentovi slabý. Napriek uvedenému konali nad rámec svojich oprávnení. Dosiahli celoeurópsku potupu, voči ktorej sa už ohradzujú aj premiéri niektorých štátov," uviedla Škopcová.Strana považuje za nepredstaviteľné, aby Šefčovič zotrval v Európskej komisii, poukázala, že slovenský eurokomisár v minulosti presadzoval Green Deal aj výstavbu terminálov na skvapalnenie plynu, hoci ešte nikto nechyroval o konflikte na Ukrajine. Únia podľa národniarov musí byť jednotná vo svojich postojoch a záujmoch, na jej čele by podľa SNS mali stáť ľudia, ktorí rozumejú jej potrebám."Slovenská národná strana verí, že Maroš Šefčovič zváži svoje zotrvanie vo funkcii európskeho komisára a nebude ďalej rozbíjať svojím postojom jednotu Európskej únie," uzavrela Škopcová.Hlavný obchodný vyjednávač EÚ Maroš Šefčovič v pondelok obhajoval obchodnú dohodu s USA, ktorá má odvrátiť vyššie clá, ako "najlepšiu možnú dohodu v mimoriadne náročných podmienkach". "Som si na 100 percent istý, že táto dohoda je lepšia ako obchodná vojna so Spojenými štátmi," povedal Šefčovič novinárom.Dohoda, ktorú v nedeľu uzavreli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, znamená, že export z EÚ do USA bude podliehať 15-percentným clám, zatiaľ čo americký export do Európy zostane bez ciel.Šefčovič upozornil, že alternatívou by bola obchodná vojna s minimálne 30-percentnými clami, ktorá by "prakticky zastavila transatlantický obchod". "Naše podniky nám jednoznačne odkázali: vyhnite sa eskalácii a hľadajte riešenie," dodal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť.Dohoda však vyvolala ostrú kritiku vo Francúzsku. Premiér Francois Bayrou ju označil za "temný deň" a "podriadenie sa", pričom ďalší francúzski politici hovoria o "komerčnej kapitulácii Európy"."Ursula von der Leyenová prijala obchodnú kapituláciu Európy na úkor našich exportérov, farmárov a priemyslu," napísal šéf Národného zhromaždenia Jordan Bardella . Socialistická strana označila EÚ za "vazala USA" a Jean-Luc Mélenchon hovorí o potrebe "nepodriadenosti americkému impériu".Kriticky sa vyjadril aj maďarský premiér Viktor Orbán . "Donald Trump neuzavrel dohodu s Ursulou von der Leyenovou, ale zjedol ju na raňajky," povedal v živom vysielaní na Facebooku. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil dohodu za "ťažkú ranu" pre európsky priemysel, ktorá povedie k deindustrializácii a odlivu investícií do USA.