 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Pošta rozširuje služby štátu, dôležité výpisy a dokumenty si vybavíte aj bez návštevy úradov


Výpisy z registra trestov, list vlastníctva či výpis z ...



7.3.2026 (SITA.sk) -



Výpisy z registra trestov, list vlastníctva či výpis z obchodného registra si už Slovensko vybaví na každej pošte bez nutnosti návštevy špecializovaných úradov. Slovenská pošta rozšírila poskytovanie služieb štátu zo zhruba 500 pracovísk na všetky svoje pobočky v mestách aj menších obciach, čím značne zvýšila ich dostupnosť.

Pomoc aj pri zamestnaní či podnikaní


Táto služba umožňuje občanom vybaviť si úradné dokumenty so zachovaním ich právnej sily, akú majú dokumenty vydané priamo štátnymi inštitúciami. Výpis z listu vlastníctva alebo kópia katastrálnej mapy, dôležité pri kúpe či predaji nehnuteľností a komunikácii s bankou či notárom, je možné získať jednoducho na pošte.

Pri nástupe do zamestnania alebo pri výberových konaniach si ľudia môžu vybrať výpis z registra trestov bez nutnosti chodiť na špecializovaný úrad. Podnikatelia zase ocenia dostupnosť výpisu z obchodného registra potrebného pri zakladaní spoločnosti, zmene údajov alebo obchodných vzťahoch.

Pošta chce priblížiť služby štátu k ľuďom


Slovenská pošta tiež poskytuje zaručenú konverziu dokumentov medzi listinnou a elektronickou podobou, čo uľahčuje komunikáciu s orgánmi verejnej správy. Osvedčovanie dokumentov, teda prípravu úradne overených kópií, je taktiež možné na pobočkách pošty.

„Vďaka rozšíreniu poskytovania vybraných služieb štátu na všetkých poštách po celom Slovensku sa Slovenská pošta stáva dostupným kontaktným miestom, ktoré prepája služby štátu s každodennými potrebami občanov. Približuje úradné služby čo najbližšie k miestu bydliska zákazníkov, vďaka čomu majú možnosť vybaviť potrebné dokumenty rýchlejšie a komfortnejšie,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Zákazník si môže o služby požiadať osobne na ktorejkoľvek pošte. Podľa typu služby je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti alebo uviesť základné identifikačné údaje na vyhľadanie dokumentu v príslušnom registri. Všetky dokumenty vydávané na pošte majú rovnakú právnu účinnosť ako tie vydané priamo na úradoch.









Zdroj: SITA.sk - Pošta rozširuje služby štátu, dôležité výpisy a dokumenty si vybavíte aj bez návštevy úradov © SITA Všetky práva vyhradené.

