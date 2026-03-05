Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.3.2026
 Meniny má Fridrich
05. marca 2026

Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko


Tagy: pomoc Ukrajine ropovod Družba Vojna na Ukrajine

Jedinou krajinou, ktorá blokuje pôžičku pre Ukrajinu, je podľa Slovenskej národnej strany (SNS) Maďarsko, avšak obe krajiny, Maďarsko aj Slovensko, majú ...



5.3.2026 (SITA.sk) - Jedinou krajinou, ktorá blokuje pôžičku pre Ukrajinu, je podľa Slovenskej národnej strany (SNS) Maďarsko, avšak obe krajiny, Maďarsko aj Slovensko, majú rovnaké problémy s dodávkami ropy cez ropovod Družba. SNS zdôrazňuje, že Maďarsko nesmie zostať osamotené vo vzťahu k Európskej únii pri blokovaní 90-miliardovej pôžičky.


Ako ďalej informovala Zuzana Škopcová zo Slovenskej národnej strany, zároveň vyzývajú predsedu vlády, aby Slovensko, „vyjadrilo svoj jednoznačne odmietavý postoj k takejto pôžičke pre Ukrajinu, kde sa denne dozvedáme o únikoch peňazí, chaose a netransparentnom nakladaní s takýmito financiami".

Strana zároveň oceňuje, že vláda po takmer štyroch dňoch nariadila vedeniu SEPS zastavenie vyrovnávania elektrickej energie do energetickej siete Ukrajiny. Napriek tomu SNS vyjadruje ľútosť, že „nedošlo k zablokovaniu dodávok elektriny, tak ako to premiér jasne deklaroval". SNS je presvedčená, že bez tlaku na Ukrajinu nie je možná dohoda, a preto považuje za chybu, že nedošlo k rokovaniu a kontrole ropovodu Družba na území Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine ropovod Družba Vojna na Ukrajine
