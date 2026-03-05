|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
|
05. marca 2026
Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko
Jedinou krajinou, ktorá blokuje pôžičku pre Ukrajinu, je podľa Slovenskej národnej strany (SNS) Maďarsko, avšak obe krajiny, Maďarsko aj Slovensko, majú ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Jedinou krajinou, ktorá blokuje pôžičku pre Ukrajinu, je podľa Slovenskej národnej strany (SNS) Maďarsko, avšak obe krajiny, Maďarsko aj Slovensko, majú rovnaké problémy s dodávkami ropy cez ropovod Družba. SNS zdôrazňuje, že Maďarsko nesmie zostať osamotené vo vzťahu k Európskej únii pri blokovaní 90-miliardovej pôžičky.
Ako ďalej informovala Zuzana Škopcová zo Slovenskej národnej strany, zároveň vyzývajú predsedu vlády, aby Slovensko, „vyjadrilo svoj jednoznačne odmietavý postoj k takejto pôžičke pre Ukrajinu, kde sa denne dozvedáme o únikoch peňazí, chaose a netransparentnom nakladaní s takýmito financiami“.
Strana zároveň oceňuje, že vláda po takmer štyroch dňoch nariadila vedeniu SEPS zastavenie vyrovnávania elektrickej energie do energetickej siete Ukrajiny. Napriek tomu SNS vyjadruje ľútosť, že „nedošlo k zablokovaniu dodávok elektriny, tak ako to premiér jasne deklaroval“. SNS je presvedčená, že bez tlaku na Ukrajinu nie je možná dohoda, a preto považuje za chybu, že nedošlo k rokovaniu a kontrole ropovodu Družba na území Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko
Ako ďalej informovala Zuzana Škopcová zo Slovenskej národnej strany, zároveň vyzývajú predsedu vlády, aby Slovensko, „vyjadrilo svoj jednoznačne odmietavý postoj k takejto pôžičke pre Ukrajinu, kde sa denne dozvedáme o únikoch peňazí, chaose a netransparentnom nakladaní s takýmito financiami“.
Strana zároveň oceňuje, že vláda po takmer štyroch dňoch nariadila vedeniu SEPS zastavenie vyrovnávania elektrickej energie do energetickej siete Ukrajiny. Napriek tomu SNS vyjadruje ľútosť, že „nedošlo k zablokovaniu dodávok elektriny, tak ako to premiér jasne deklaroval“. SNS je presvedčená, že bez tlaku na Ukrajinu nie je možná dohoda, a preto považuje za chybu, že nedošlo k rokovaniu a kontrole ropovodu Družba na území Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
