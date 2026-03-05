Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

05. marca 2026

Slovensko môže stratiť miliardy eur na rozvoj východu, vláda podľa SaS pre ľudí nič nerobí – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Investície Premiér Slovenskej republiky Výstavba diaľnic

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že Slovensko môže prísť o historickú príležitosť na rozvoj východného Slovenska.




sas 676x477 5.3.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že Slovensko môže prísť o historickú príležitosť na rozvoj východného Slovenska. Európska komisia spustila nový investičný nástroj EastInvest, ktorý má podporiť pohraničné regióny susediace s Ukrajinou, Bieloruskom a Ruskom, s miliardami eur určenými najmä na rozvoj infraštruktúry a dopravy. Podľa SaS však vláda Roberta Fica v tejto veci nekoná.

Riešia vlastné problémy


Predseda SaS Branislav Gröhling kritizuje, že vláda rieši najmä vlastné problémy, nie problémy ľudí, zdôrazňujúc potrebu riešení a reforiem v oblastiach právnej istoty, verejných financií, zdravotníctva a dopravy. Kľúčovým faktorom rozvoja regiónov je podľa neho doprava a dobré dopravné spojenia prinášajú investície, pracovné miesta a rast príjmov.

Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomína, že Európska komisia minulý týždeň spustila nový politický dialóg a investičný nástroj EastInvest, ktorý umožní deviatim pohraničným štátom vrátane Slovenska uchádzať sa o úvery až do výšky 28 miliárd eur v rokoch 2027 a 2028. Prioritou sú najmä projekty na modernizáciu ciest, železníc a cezhraničných spojení, napríklad výstavba diaľnice D1 Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou.

Rozvoj regiónov


Realita je však podľa SaS úplne iná. Vládny program síce sľubuje vznik medzirezortného tímu na urýchlenie výstavby diaľnic, no po takmer dvoch a pol rokoch vláda v súvislosti s diaľnicou na Zemplín neurobila prakticky nič. Práve východ Slovenska má podľa dát Eurostatu najvyššiu nezamestnanosť a najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou.

Odborník na dopravu Peter Báthory upozorňuje na priamy vplyv dopravnej infraštruktúry na ekonomický rozvoj regiónov. Podľa neho diaľnice prinášajú nižšiu nezamestnanosť a vyššie mzdy, pretože lákajú investorov a vytvárajú pracovné miesta. Kritizuje vlády vedené Smerom, ktoré zlyhali pri realizácii základnej infraštruktúry.

Diaľnicu na Zemplín pritom sľúbila vláda už trikrát, avšak za 19 rokov od prvého uznesenia nie je hotová ani 72-kilometrová diaľnica. SaS vyzýva vládu, aby okamžite začala konať, využila európske peniaze a zabránila ďalšiemu zaostávaniu východu Slovenska. Zodpovednosť za nedostatok rozvoja podľa nej bude výlučne na vládnej strane.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Slovensko môže stratiť miliardy eur na rozvoj východu, vláda podľa SaS pre ľudí nič nerobí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Investície Premiér Slovenskej republiky Výstavba diaľnic
