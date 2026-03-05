|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Slovensko môže stratiť miliardy eur na rozvoj východu, vláda podľa SaS pre ľudí nič nerobí – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Investície Premiér Slovenskej republiky Výstavba diaľnic
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že Slovensko môže prísť o historickú príležitosť na rozvoj východného Slovenska.
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že Slovensko môže prísť o historickú príležitosť na rozvoj východného Slovenska. Európska komisia spustila nový investičný nástroj EastInvest, ktorý má podporiť pohraničné regióny susediace s Ukrajinou, Bieloruskom a Ruskom, s miliardami eur určenými najmä na rozvoj infraštruktúry a dopravy. Podľa SaS však vláda Roberta Fica v tejto veci nekoná.
Predseda SaS Branislav Gröhling kritizuje, že vláda rieši najmä vlastné problémy, nie problémy ľudí, zdôrazňujúc potrebu riešení a reforiem v oblastiach právnej istoty, verejných financií, zdravotníctva a dopravy. Kľúčovým faktorom rozvoja regiónov je podľa neho doprava a dobré dopravné spojenia prinášajú investície, pracovné miesta a rast príjmov.
Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomína, že Európska komisia minulý týždeň spustila nový politický dialóg a investičný nástroj EastInvest, ktorý umožní deviatim pohraničným štátom vrátane Slovenska uchádzať sa o úvery až do výšky 28 miliárd eur v rokoch 2027 a 2028. Prioritou sú najmä projekty na modernizáciu ciest, železníc a cezhraničných spojení, napríklad výstavba diaľnice D1 Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou.
Realita je však podľa SaS úplne iná. Vládny program síce sľubuje vznik medzirezortného tímu na urýchlenie výstavby diaľnic, no po takmer dvoch a pol rokoch vláda v súvislosti s diaľnicou na Zemplín neurobila prakticky nič. Práve východ Slovenska má podľa dát Eurostatu najvyššiu nezamestnanosť a najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou.
Odborník na dopravu Peter Báthory upozorňuje na priamy vplyv dopravnej infraštruktúry na ekonomický rozvoj regiónov. Podľa neho diaľnice prinášajú nižšiu nezamestnanosť a vyššie mzdy, pretože lákajú investorov a vytvárajú pracovné miesta. Kritizuje vlády vedené Smerom, ktoré zlyhali pri realizácii základnej infraštruktúry.
Diaľnicu na Zemplín pritom sľúbila vláda už trikrát, avšak za 19 rokov od prvého uznesenia nie je hotová ani 72-kilometrová diaľnica. SaS vyzýva vládu, aby okamžite začala konať, využila európske peniaze a zabránila ďalšiemu zaostávaniu východu Slovenska. Zodpovednosť za nedostatok rozvoja podľa nej bude výlučne na vládnej strane.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko môže stratiť miliardy eur na rozvoj východu, vláda podľa SaS pre ľudí nič nerobí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Riešia vlastné problémy
Predseda SaS Branislav Gröhling kritizuje, že vláda rieši najmä vlastné problémy, nie problémy ľudí, zdôrazňujúc potrebu riešení a reforiem v oblastiach právnej istoty, verejných financií, zdravotníctva a dopravy. Kľúčovým faktorom rozvoja regiónov je podľa neho doprava a dobré dopravné spojenia prinášajú investície, pracovné miesta a rast príjmov.
Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomína, že Európska komisia minulý týždeň spustila nový politický dialóg a investičný nástroj EastInvest, ktorý umožní deviatim pohraničným štátom vrátane Slovenska uchádzať sa o úvery až do výšky 28 miliárd eur v rokoch 2027 a 2028. Prioritou sú najmä projekty na modernizáciu ciest, železníc a cezhraničných spojení, napríklad výstavba diaľnice D1 Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou.
Rozvoj regiónov
Realita je však podľa SaS úplne iná. Vládny program síce sľubuje vznik medzirezortného tímu na urýchlenie výstavby diaľnic, no po takmer dvoch a pol rokoch vláda v súvislosti s diaľnicou na Zemplín neurobila prakticky nič. Práve východ Slovenska má podľa dát Eurostatu najvyššiu nezamestnanosť a najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou.
Odborník na dopravu Peter Báthory upozorňuje na priamy vplyv dopravnej infraštruktúry na ekonomický rozvoj regiónov. Podľa neho diaľnice prinášajú nižšiu nezamestnanosť a vyššie mzdy, pretože lákajú investorov a vytvárajú pracovné miesta. Kritizuje vlády vedené Smerom, ktoré zlyhali pri realizácii základnej infraštruktúry.
Diaľnicu na Zemplín pritom sľúbila vláda už trikrát, avšak za 19 rokov od prvého uznesenia nie je hotová ani 72-kilometrová diaľnica. SaS vyzýva vládu, aby okamžite začala konať, využila európske peniaze a zabránila ďalšiemu zaostávaniu východu Slovenska. Zodpovednosť za nedostatok rozvoja podľa nej bude výlučne na vládnej strane.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko môže stratiť miliardy eur na rozvoj východu, vláda podľa SaS pre ľudí nič nerobí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Investície Premiér Slovenskej republiky Výstavba diaľnic
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu
Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu
<< predchádzajúci článok
Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko
Národniari vyzývajú Fica, aby Slovensko blokovalo pôžičku pre Ukrajinu a postavilo sa za Maďarsko