Štvrtok 5.3.2026
Slovensko čaká „cenotrasenie“: Fenomén Shakeomat prichádza a s aplikáciou Biedronka prináša mimoriadnu promo akciu!
Pri príležitosti výročia otvorenia svojej prvej predajne na Slovensku prináša reťazec zákazníkom interaktívnu aplikáciu Biedronka a legendárny Shakeomat. Jeden z najväčších vernostných programov v Európe ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti výročia otvorenia svojej prvej predajne na Slovensku prináša reťazec zákazníkom interaktívnu aplikáciu Biedronka a legendárny Shakeomat. Jeden z najväčších vernostných programov v Európe vstupuje na náš trh a pri tejto príležitosti ponúka jedinečnú promo akciu.
Na to, aby ste si mohli vychutnať všetky výhody tohto praktického vernostného programu, potrebujete iba aplikáciu Biedronka. Tá je už preložená a pripravená pre slovenský trh, dostupná na stiahnutie v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Nastavenie aplikácie je otázkou niekoľkých sekúnd – stačí zadať telefónne číslo a potvrdiť ho overovacím SMS kódom.
Aplikácia slúži ako komplexný digitálny hub, ktorý integruje elektronické letáky a legendárnu funkciu Shakeomat spolu s personalizovanými špeciálnymi ponukami prispôsobenými individuálnym nákupným zvyklostiam každého zákazníka. Okrem prístupu k exkluzívnym digitálnym kupónom so zľavami môžu používatelia bez námahy sledovať svoje výdavky prostredníctvom podrobnej histórie transakcií na digitálnych bločkoch alebo vyhľadať najbližšiu pobočku pomocou integrovanej mapy obchodov s otváracími hodinami v reálnom čase.
Rozhranie navyše poskytuje bezproblémové používanie aplikácie aj za hranicami. Zákazníkom, ktorí cestujú často do Poľska umožňuje dvoma kliknutiami prepnúť aplikáciu do zahraničnej, plne funkčnej verzie.
Hlavným lákadlom aplikácie je legendárny Shakeomat. Aplikácia Biedronka nie je len štandardným zoznamom zliav; je to interaktívny zážitok, ktorý mení nakupovanie na hru, z ktorej má zákazník vždy úžitok. Stačí jednoducho dvakrát denne otvoriť aplikáciu a fyzicky zatriasť telefónom. Algoritmus na základe vašich nákupných preferencií vygeneruje personalizovanú zľavu na mieru na konkrétny produkt, ktorá je platná do konca daného dňa. Kupujete často hygienické potreby alebo mliečne výrobky? Môžete očakávať, že dostanete ponuky, ktoré vyhovujú vašim preferenciám – vytvorené priamo pre vás.
Shakeomat je symbolom nášho prístup orientovaného na zákazníka. Chceme ukázať, že šetrenie s Biedronkou je hračka! Zákazníci budú mať zľavy doslova vo svojich rukách! Systém sa naučí, čo potrebujú, a presne to im bude ponúkať za fantastické ceny. Už stačí len zatriasť telefónom,
Hovorí Miroslav Verner, marketingový riaditeľ spoločnosti Biedronka Slovensko.
Okrem "vyshakeovaných" ponúk bude aplikácia po novom obsahovať aj všetky ostatné zľavy a špeciálne akcie – vrátane mimoriadne populárneho "Produktu týždňa". Ak sa pozrieme na čísla – v Poľsku iba počas roku 2025 ušetrilo 16 miliónov používateľov aplikácie Biedronka celkovú sumu viac ako 3 miliardy eur. A to len tým, že pravidelne využívali zľavy a ponuky.
Uvádzacia akcia 30/30: Každý, kto si nainštaluje aplikáciu v období od 5. do 11. marca 2026 a nakúpi počas tohto obdobia aspoň za 30 €, získa kupóny v hodnote 30 € na ďalšie nákupy. Kupóny sa pripíšu priamo v aplikácii a bude možné ich uplatniť od nasledujúceho pondelka. Počas troch po sebe nasledujúcich týždňov bude mať každý, kto tak urobí, k dispozícii jeden 10-eurový kupón týždenne. Používatelia aplikácie navyše budú môcť využiť dlhodobú ponuku: "rožok za 10 centov".
Okrem výnimočných cien produktov bude mať každý zákazník, ktorý si aktivuje aplikáciu Biedronka, na dosah ruky aktuálny digitálny leták – ekologicky a bez papiera. Mnohé zľavy sa aktivujú automaticky, čo zaručuje vysokú hodnotu nákupného zážitku pri pokladni bez akéhokoľvek ďalšieho úsilia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko čaká „cenotrasenie“: Fenomén Shakeomat prichádza a s aplikáciou Biedronka prináša mimoriadnu promo akciu! © SITA Všetky práva vyhradené.
