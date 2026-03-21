21. marca 2026

Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupi


Piaty Národný pochod za život sa uskutoční 20. septembra v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupi. Organizátori chcú podujatím upriamiť pozornosť na hodnotu každého ľudského života a zdôrazniť potrebu dôslednej ochrany života a dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť.

Ochrana nenarodených detí


Podľa Juraja Šústa je ochrana života nenarodených detí jednou z najdôležitejších výziev na Slovensku aj vo svete. Pochod má podľa jeho slov povzbudiť spoločnosť, najmä mladých ľudí citlivých na nespravodlivosť, aby sa aktívne zasadili za dôstojnosť ľudského života. Zdôraznil, že každé dieťa má bez ohľadu na vek, pohlavie či rasu právo nebyť úmyselne zabité. Hlavný koordinátor podujatia Patrik Daniška upozornil na potrebu legislatívnych zmien.

V dnešnej situácii potrebujeme najmä zákon na ochranu života nenarodených detí,“ uviedol. Za dôležitý krok označil novelizáciu ústavy, pričom podľa neho je na dokončenie procesu potrebné prijať ďalšie zákony. „Ide o zákaz surogácie, ochranu rodičovských práv vo výchove a vzdelávaní a ukončenie prepisovania údajov o pohlaví v rozpore s biológiou,“ spresnil Daniška.

Dostupná pomoc


Na potrebu systémovej pomoci tehotným ženám v núdzi upozornila Martina Kostolanská z poradne Nesúdime. Pomáhame. Podľa nej sa pomoc v súčasnosti realizuje najmä na neziskovej báze a štát by mal zohrávať výraznejšiu úlohu. Vyzvala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zlepšili informovanosť o dostupnej pomoci a ponúkli riešenia ženám, ktoré čelia tlaku na interrupciu z ekonomických, partnerských či iných dôvodov.

Organizátori vnímajú pochod ako priestor na zjednotenie spoločnosti na hodnotách ľudskej dôstojnosti a života bez ohľadu na politické či náboženské presvedčenie. „Vždy pri tejto téme prežívam vďačnosť voči svojim rodičom, že ma prijali od počatia a všetkým prajem takúto skúsenosť,“ uviedol Jozef Haľko, biskup poverený Konferenciou biskupov Slovenska.


Národný pochod za život organizuje občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Predchádzajúce ročníky sa konali v roku 2013 v Košiciach, v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave a v roku 2024 v Košiciach.




Zdroj: SITA.sk - Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupi © SITA Všetky práva vyhradené.

