21. marca 2026

Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS


Tagy: fyzický útok Minister spravodlivosti SR Obvinenie Pokus o vraždu

Prípad napadnutej advokátky v Trebišove má pokračovanie. Útočník už čelí obvineniu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická polícia. Ako pripomenula, len vďaka rýchlej a pohotovej reakcii pracovníka SBS ...



policia 676x457 21.3.2026 (SITA.sk) - Prípad napadnutej advokátky v Trebišove má pokračovanie. Útočník už čelí obvineniu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická polícia. Ako pripomenula, len vďaka rýchlej a pohotovej reakcii pracovníka SBS a náhodných okoloidúcich nedošlo v trebišovskom obchode k tragédii.


Podľa doterajších informácií mal 50-ročný muž v úmysle advokátku zabiť. Odzadu ju napadol ostrým predmetom. Napadnutá advokátka sa aktívne bránila. Podľa polície aj vďaka tomu nedošlo k vážnejšiemu ublíženiu na jej zdraví a utrpela len ľahšie zranenia.

Vyšetrovateľ už muža obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd, ktorý rozhodne aj o prípadnom vzatí do väzby,“ informovala polícia.


V jednom z trebišovských obchodných reťazcov došlo v piatok 20. marca dopoludnia k fyzickému útoku ostrým predmetom. O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Muž útočil na advokátku, čo odsúdila aj Slovenská advokátska komora s podozrením, že motívom útoku mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania. Kolegyni vyjadrili plnú podporu a dúfajú v riadne vyšetrenie prípadu. Útok odsúdil aj minister spravodlivosti Boris Susko. Policajti podozrivého priamo na mieste zadržali a následne ho eskortovali na policajné oddelenie.




Zdroj: SITA.sk - Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: fyzický útok Minister spravodlivosti SR Obvinenie Pokus o vraždu
