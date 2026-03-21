Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS
Prípad napadnutej advokátky v Trebišove má pokračovanie. Útočník už čelí obvineniu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická polícia. Ako pripomenula, len vďaka rýchlej a pohotovej reakcii pracovníka SBS a náhodných okoloidúcich nedošlo v trebišovskom obchode k tragédii.
21.3.2026 (SITA.sk) - Prípad napadnutej advokátky v Trebišove má pokračovanie. Útočník už čelí obvineniu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická polícia. Ako pripomenula, len vďaka rýchlej a pohotovej reakcii pracovníka SBS a náhodných okoloidúcich nedošlo v trebišovskom obchode k tragédii.
Podľa doterajších informácií mal 50-ročný muž v úmysle advokátku zabiť. Odzadu ju napadol ostrým predmetom. Napadnutá advokátka sa aktívne bránila. Podľa polície aj vďaka tomu nedošlo k vážnejšiemu ublíženiu na jej zdraví a utrpela len ľahšie zranenia.
„Vyšetrovateľ už muža obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd, ktorý rozhodne aj o prípadnom vzatí do väzby,“ informovala polícia.
V jednom z trebišovských obchodných reťazcov došlo v piatok 20. marca dopoludnia k fyzickému útoku ostrým predmetom. O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Muž útočil na advokátku, čo odsúdila aj Slovenská advokátska komora s podozrením, že motívom útoku mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania. Kolegyni vyjadrili plnú podporu a dúfajú v riadne vyšetrenie prípadu. Útok odsúdil aj minister spravodlivosti Boris Susko. Policajti podozrivého priamo na mieste zadržali a následne ho eskortovali na policajné oddelenie.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS © SITA Všetky práva vyhradené.
Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupi
Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy
