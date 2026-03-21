Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Americkí vojenskí inštruktori používajú v Nigérii drony len na prieskum a zber informácií
21.3.2026 (SITA.sk) - Americkí vojenskí inštruktori nasadení v Nigérii používajú výkonné drony MQ-9 Reaper na prieskum a zber spravodajských informácií, uviedla nigérijská armáda v sobotu pre AFP. Tieto jednotky, ktoré operujú drony z leteckej základne v štáte Bauchi, sú súčasťou nasadenia USA na výcvik nigérijských kolegov, ktorí bojujú proti džihádistickým militantom.
Washington tiež prisľúbil zvýšenie zdieľania spravodajských informácií a predaj zbraní Nigérii, ktorá čelí povstaniu od roku 2009. Použitie dronov MQ-9 Reaper, ktoré sú schopné útočiť, je zatiaľ obmedzené len na prieskum, uviedol nigérijský generálmajor Samaila Uba.
„Podpora USA je navrhnutá tak, aby zlepšila schopnosť Nigérie samostatne detegovať, sledovať a narúšať teroristickú činnosť,“ povedal Uba, riaditeľ obranných informácií na veliteľstve nigérijskej armády. „Toto partnerstvo zlepšilo zdieľanie spravodajských informácií, operačnú koordináciu a celkovú efektívnosť snáh vedených Nigériou proti násilným extrémistickým organizáciám.“
Americkí vojaci v Nigérii neplnia bojové úlohy, potvrdili obe krajiny. Veliteľstvo USA pre Afriku (Africom) na žiadosť AFP zatiaľ nereagovalo. Washington predtým prevádzkoval veľkú dronovú základňu v susednom Nigeri, ktorá bola zatvorená po tom, čo vládnuca junta nariadila odchod amerických síl.
Generálporučík John Brennan z Africomu však začiatkom tohto roka povedal, že „nemajú v pláne vytvárať dronové základne inde“ v reakcii na otázky o náhrade operácií v Nigeri. Koncom minulého roka USA uskutočnili útoky na militantov Islamského štátu v oblasti Sahelu v severozápadnej Nigérii, keď miestni džihádisti a tí zo susedného regiónu Sahel útočia mimo tradičných silných pozícií na severovýchode krajiny.
Útoky mali súhlas Nigérie, no Abuja čelila tlaku zo strany Washingtonu. Prezident Donald Trump kritizoval nigérijskú vládu za neschopnosť zastaviť násilie, ktoré označil za „prenasledovanie“ kresťanov – čo mnohí analytici odmietajú a tvrdia, že násilie zasahuje všetky náboženské skupiny. Napriek odlišným názorom našla Nigéria spoločnú reč s Washingtonom v oblasti zvyšovania obranných spoluprác.
Zdroj: SITA.sk - Americkí vojenskí inštruktori používajú v Nigérii drony len na prieskum a zber informácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Žiadne bojové úlohy
Tlak z Washingtonu
