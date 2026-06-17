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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Národný tím Mexika bol kompas v jeho kariére. Smer mu ukazoval dlhých 21 rokov


Tagy: futbalový brankár Koniec kariéry v národnom tíme MS vo futbale 2026

Mexičan Guillermo Ochoa sa lúči s kariérou na šiestom svetovom šampionáte. Aj Mexiko má svojho Lionela Messiho či Cristiana Ronalda. Góly síce nestrieľa, skôr im zabraňuje, ale rovnako je na svojom ...



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panama je v semifinale gold cupu mexiko vdaci jedenastke 676x500 17.6.2026 (SITA.sk) - Mexičan Guillermo Ochoa sa lúči s kariérou na šiestom svetovom šampionáte.


Aj Mexiko má svojho Lionela Messiho či Cristiana Ronalda. Góly síce nestrieľa, skôr im zabraňuje, ale rovnako je na svojom šiestom svetovom šampionáte vo futbale.

Volá sa Guillermo Ochoa, na konte má 153 reprezentačných štartov a po MS 2026 ukončí bohatú kariéru. Kto vlastne je futbalista s bohatou hrivou a neodmysliteľnou čelenkou na hlave, ktorý o necelý mesiac oslávi 41. narodeniny?

Kedysi dávno vychytal Maďarov
Reprezentačnú kariéru začal na sklonku roka 2005 čistým kontom v prípravnom zápase proti Maďarsku (2:0). V budúcom roku už nechýbal v kádri mexickej reprezentácie na MS v Nemecku, aj keď len ako tretí brankár.

V roku 2009 sa s tímom Mexika tešil po prvý raz z celkového triumfu v Gold Cupe, čo sú majstrovstvá Severnej Ameriky, Strednej Ameriky a Karibskej oblasti vo futbale. Neskôr si takýchto prvenstiev pripísal ešte ďalších päť. Napriek tomu na MS 2010 v Južnej Afrike robil iba "dvojku" skúsenému Óscarovi Pérezovi.



Neymar si doma vylámal zuby
Na herný debut na majstrovstvách sveta si teda musel počkať ďalšie štyri roky, ale v Brazílii to už poriadne zafungovalo. V prvom zápase proti Kamerunu vychytal čisté konto (1:0) a čosi neskôr predviedol nadpozemský výkon proti domácej Brazílii. Pri remíze 0:0 predviedol až päť výnimočných zákrokov vrátane toho pri hlavičkovej tutovke Neymara.

Životný zápas


Svetové médiá vtedy napísali, že pripomenul Angličana Gordona Banksa a jeho zákrok proti Pelému z MS 1970. "Bol to zápas môjho života. Sám neverím, že sa mi ešte pošťastí vychytať nulu proti Brazílii na najväčšom svetovom fóre," povedal vtedy Ochoa.



Aj Nemci vyšli naprázdno
O ďalšie štyri roky na MS v Rusku na seba opäť upozornil v úvodnom zápase Mexika na MS, keď vychytal víťazstvo 1:0 proti úradujúcim majstrom sveta Nemcom. Predviedol deväť zákrokov vrátane toho, keď vytlačil loptu na brvno po presne mierenom priamom kope Toniho Kroosa.

V štyroch zápasoch za Mexiko predviedol 25 zákrokov, čo bolo druhé miesto zo všetkých brankárov na MS po úchvatnom Belgičanovi Thibautovi Courtoisovi s 27 zákrokmi.

"Ďalší nezabudnuteľný zážitok pre mňa aj celé naše mužstvo," povedal vtedy Ochoa.

Lewandowskému chytil penaltu


Aj na MS 2022 v Katare sa mu do tretice podarilo udržať si čisté konto v otváracom zápase svojho tímu. Hviezdnemu Poliakovi Robertovi Lewandowskému chytil jeho pokus z pokutového kopu a stal sa opäť Hráčom zápasu podľa FIFA. Neskôr smútil s celým tímom, lebo Mexičania po prehre s Argentínou 0:2 prvýkrát od roku 1978 nepostúpili do vyraďovacej fázy vinou horšieho pomeru gólov na úkor Poľska.

"K futbalu patria aj prehry a smútok, ale pekné na tom je, že zajtra zasa príde nový zápas, ktorý môžeme vyhrať," skonštatoval Ochoa.



Má aj olympijskú medailu
V roku 2023 sa Ochoa stal po piaty raz v kariére s Mexičanmi víťazom Gold Cupu, čím sa stal najúspešnejším hráčom histórie tohto podujatia.

Počas turnaja si pripísal štyrikrát nulu vrátane finálového triumfu 1:0 nad Panamou. Pre úplnosť treba dodať, že charizmatický brankár dvakrát štartoval aj na olympijských hrách a z Tokia 2021 dokonca má medailu. V zápase o bronz s Ochoom v bránke Mexičania zdolali domácich Japoncov 3:1.

Emotívne vyhlásenie


Keď sa rozhodlo o tom, že svetový šampionát v roku 2026 sa bude hrať aj v Mexiku, Ochoa pochopil, že práve pred domácimi fanúšikmi by sa chcel a mal rozlúčiť s kariérou. A hoci v úvodnom zápase proti JAR chýbal v zostave domáceho tímu, nie je vylúčené, že sa ešte predstaví, aj keď možno len na pár minút. Ešte pred šampionátom dal pre FIFA emotívne vyhlásenie o chystanom konci kariéry.

Užíval si kariéru, ale stačilo
"Národný tím Mexika vždy bol môj kompas, ktorý ukazoval smer v mojej kariére," vyhlásil Ochoa podľa The Athletic, ktorý naposledy na klubovej úrovni pôsobil v cyperskom Limassole.

"Po týchto majstrovstvách sveta však už nevidím zmysel pokračovať. Užíval som si každý moment s futbalom. Na ihrisku som zo seba vždy vydal maximum. Zažil som neuveriteľné futbalové večery, večné štadióny a hymny, ktoré ma stále rozochvievajú. To všetko boli momenty, ktoré navždy zmenili môj život. Odchádzam s pokojnou dušou a s vysoko zdvihnutou hlavou," doplni Ochoa.


Zdroj: SITA.sk - Národný tím Mexika bol kompas v jeho kariére. Smer mu ukazoval dlhých 21 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový brankár Koniec kariéry v národnom tíme MS vo futbale 2026
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