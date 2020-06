Núdzový stav na Slovensku sa podľa Matoviča predĺži iba ak sa situácia vymkne spod kontroly

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ak bude situácia stabilná, núdzový stav sa nebude predlžovať. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol premiér Igor Matovič ( OĽaNO ). Núdzový stav sa tak automaticky ukončí 14. júna po 90 dňoch od jeho vyhlásenia. "Ak sa to vymkne spod kontroly, vtedy by sa predlžoval," dodal premiér.