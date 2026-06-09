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09. júna 2026
Naša pozícia je jednoznačná, my sem nebudeme navážať migrantov ako to robil Ódor s Hamranom, reaguje Gašpar na migračný pakt – VIDEO
Tagy: Maďarský premiér Nelegálna migrácia Pakt o migrácii Premiér Slovenskej republiky ukrajinskí utečenci
Od 12. júna začína v členských štátoch Európskej únie platiť nový Pakt o migrácii a azyle. Migračný pakt zavádza prísnejšie hraničné kontroly, zrýchlené azylové konania, jednotné pravidlá ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Od 12. júna začína v členských štátoch Európskej únie platiť nový Pakt o migrácii a azyle.
Migračný pakt zavádza prísnejšie hraničné kontroly, zrýchlené azylové konania, jednotné pravidlá pre posudzovanie bezpečných tretích krajín a mechanizmus povinnej solidarity, ktorý štátom umožňuje vybrať si medzi prijatím migrantov alebo finančným príspevkom.
Slovenská vláda dlhodobo nesúhlasí s povinným prerozdeľovaním nelegálnych migrantov ani s povinnými finančnými príspevkami za ich neprijatie. Ministerstvo vnútra SR preto požiadalo Európsku komisiu o výnimku zo systému solidarity, keďže štát už poskytuje rozsiahlu pomoc a ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny.
Podľa poslanca Smeru-SD Richard Glücka, Progresívne Slovensko podporuje politiku nelegálnej migrácie. Viditeľné to bolo podľa neho v čase, keď bol predsedom vlády Ľudovít Ódor, a to, akým spôsobom pristupoval k riešeniu migračnej krízy. „Nechal tu napochodovať desiatky tisíc migrantov, bez akéhokoľvek vedomia o tom, o koho sa vlastne jedná,“ kritizoval politik.
V tejto súvislosti Glück pripomenul aj nedávnu tragickú udalosť vo Veľkej Británii, kde 18-ročného študenta Henryho Nowaka smrteľne pobodal 23-ročný útočník Vickrum Digwa. Incident vyvolal obrovské pobúrenie kvôli zásahu polície, ktorá ťažko zraneného a krvácajúceho mladíka na základe lží Digwu o rasistickom útoku, spútala a ignorovala jeho slová, že bol bodnutý. Udalosť vyvolala v Európe rozsiahle politické diskusie o nelegálnej migrácii, bezpečnosti v európskych mestách a zlyhaniach polície.
„Stavím sa, že poslanci Progresívneho Slovenska by povedali, že to bol štandardný operačný postup, že ten policajt konal správne, pretože tam niekto bol rasista. To, že tam nechali vykrvácať bieleho človeka, ktorý má podľa týchto ľudí menšiu hodnotu ako život inej ľudskej bytosti, to je podľa nich v poriadku,“ poznamenal Glück v súvislosti s tragickou smrťou Henryho Nowaka.
„Naša pozícia je jednoznačná, my nebudeme sem navážať migrantov ako to robil Ódor s Hamranom, prípadne predtým Mikulec,“ zdôraznil v tejto súvislosti podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Ako ďalej dodal, je zvedavý, aké požiadavky z migračného paktu vzídu voči Slovensku. Gašpar zdôraznil, že vláda Roberta Fica stojí na princípe, že na Slovensko nebudú privážať žiadni nelegálni migranti.
„Chcem veriť, že sa aj voči tomu postavíme a budeme riešiť túto otázku na európskej úrovni spôsobom, aby došlo k zmene otázky migračného paktu. Ja si myslím, že s tým začínajú mať niektoré západne krajiny už veľký problém,“ doplnil Gašpar narážajú na tragický incident vraždy britského študenta Nowaka.
Gašpar tiež podotkol, že je zvedavý ako bude prebiehať implementácia migračného paktu v Maďarsku po tom, ako tam vybral voľby Péter Magyar (Tisza). „Sám som zvedavý, ako sa s tým vysporiada maďarský premiér, ktorý už mal kvôli tomu demonštráciu,“ uzavrel podpredseda parlamentu.
Poľsko avizovalo, že nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna. Ohrozilo by to národnú bezpečnosť.
Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne prijímaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. „Nemôžeme implementovať mnohé komponenty tohto balíka, pretože by to bolo z nášho pohľadu nebezpečné,“ povedal námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk, čím potvrdil konsenzus v tejto veci medzi súčasnou a bývalou poľskou vládou.
Duszczyk varoval, že úplné prijatie paktu by určite zneužili Rusko a Bielorusko, pretože by sa zaviedli pravidlá, ktoré by mohli oslabiť odhodlanie Poľska chrániť svoje hranice a uplatňovať reštriktívnu migračnú politiku. Varšava odmieta najmä povinnosť vybudovať dodatočnú pohraničnú infraštruktúru, ako sú špecializované zdravotnícke zariadenia a prijímacie centrá pre migrantov.
Zdroj: SITA.sk - Naša pozícia je jednoznačná, my sem nebudeme navážať migrantov ako to robil Ódor s Hamranom, reaguje Gašpar na migračný pakt – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Migračný pakt zavádza prísnejšie hraničné kontroly, zrýchlené azylové konania, jednotné pravidlá pre posudzovanie bezpečných tretích krajín a mechanizmus povinnej solidarity, ktorý štátom umožňuje vybrať si medzi prijatím migrantov alebo finančným príspevkom.
Slovenská vláda dlhodobo nesúhlasí s povinným prerozdeľovaním nelegálnych migrantov ani s povinnými finančnými príspevkami za ich neprijatie. Ministerstvo vnútra SR preto požiadalo Európsku komisiu o výnimku zo systému solidarity, keďže štát už poskytuje rozsiahlu pomoc a ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny.
Vražda študenta
Podľa poslanca Smeru-SD Richard Glücka, Progresívne Slovensko podporuje politiku nelegálnej migrácie. Viditeľné to bolo podľa neho v čase, keď bol predsedom vlády Ľudovít Ódor, a to, akým spôsobom pristupoval k riešeniu migračnej krízy. „Nechal tu napochodovať desiatky tisíc migrantov, bez akéhokoľvek vedomia o tom, o koho sa vlastne jedná,“ kritizoval politik.
V tejto súvislosti Glück pripomenul aj nedávnu tragickú udalosť vo Veľkej Británii, kde 18-ročného študenta Henryho Nowaka smrteľne pobodal 23-ročný útočník Vickrum Digwa. Incident vyvolal obrovské pobúrenie kvôli zásahu polície, ktorá ťažko zraneného a krvácajúceho mladíka na základe lží Digwu o rasistickom útoku, spútala a ignorovala jeho slová, že bol bodnutý. Udalosť vyvolala v Európe rozsiahle politické diskusie o nelegálnej migrácii, bezpečnosti v európskych mestách a zlyhaniach polície.
„Stavím sa, že poslanci Progresívneho Slovenska by povedali, že to bol štandardný operačný postup, že ten policajt konal správne, pretože tam niekto bol rasista. To, že tam nechali vykrvácať bieleho človeka, ktorý má podľa týchto ľudí menšiu hodnotu ako život inej ľudskej bytosti, to je podľa nich v poriadku,“ poznamenal Glück v súvislosti s tragickou smrťou Henryho Nowaka.
Problém vidia už aj západné krajiny
„Naša pozícia je jednoznačná, my nebudeme sem navážať migrantov ako to robil Ódor s Hamranom, prípadne predtým Mikulec,“ zdôraznil v tejto súvislosti podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Ako ďalej dodal, je zvedavý, aké požiadavky z migračného paktu vzídu voči Slovensku. Gašpar zdôraznil, že vláda Roberta Fica stojí na princípe, že na Slovensko nebudú privážať žiadni nelegálni migranti.
„Chcem veriť, že sa aj voči tomu postavíme a budeme riešiť túto otázku na európskej úrovni spôsobom, aby došlo k zmene otázky migračného paktu. Ja si myslím, že s tým začínajú mať niektoré západne krajiny už veľký problém,“ doplnil Gašpar narážajú na tragický incident vraždy britského študenta Nowaka.
Gašpar tiež podotkol, že je zvedavý ako bude prebiehať implementácia migračného paktu v Maďarsku po tom, ako tam vybral voľby Péter Magyar (Tisza). „Sám som zvedavý, ako sa s tým vysporiada maďarský premiér, ktorý už mal kvôli tomu demonštráciu,“ uzavrel podpredseda parlamentu.
Poľsko odmietlo migračný pakt
Poľsko avizovalo, že nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna. Ohrozilo by to národnú bezpečnosť.
Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne prijímaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. „Nemôžeme implementovať mnohé komponenty tohto balíka, pretože by to bolo z nášho pohľadu nebezpečné,“ povedal námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk, čím potvrdil konsenzus v tejto veci medzi súčasnou a bývalou poľskou vládou.
Duszczyk varoval, že úplné prijatie paktu by určite zneužili Rusko a Bielorusko, pretože by sa zaviedli pravidlá, ktoré by mohli oslabiť odhodlanie Poľska chrániť svoje hranice a uplatňovať reštriktívnu migračnú politiku. Varšava odmieta najmä povinnosť vybudovať dodatočnú pohraničnú infraštruktúru, ako sú špecializované zdravotnícke zariadenia a prijímacie centrá pre migrantov.
Zdroj: SITA.sk - Naša pozícia je jednoznačná, my sem nebudeme navážať migrantov ako to robil Ódor s Hamranom, reaguje Gašpar na migračný pakt – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Nelegálna migrácia Pakt o migrácii Premiér Slovenskej republiky ukrajinskí utečenci
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