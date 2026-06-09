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09. júna 2026

Ukrajina identifikovala desiatich ruských vojakov. Cielene vraj útočili dronmi na civilistov v Chersonskej oblasti


Tagy: ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa ukrajinských úradov boli terčom útokov civilisti, obytné domy, civilné vozidlá, ale aj zdravotníci a záchranári. Ukrajinská bezpečnostná služba zhromaždila dôkazy proti desiatim ...



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russia_ukraine_war_39122 676x452 9.6.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinských úradov boli terčom útokov civilisti, obytné domy, civilné vozidlá, ale aj zdravotníci a záchranári.


Ukrajinská bezpečnostná služba zhromaždila dôkazy proti desiatim príslušníkom ruskej armády, ktorí sa podľa vyšetrovania podieľali na útokoch dronmi proti civilnému obyvateľstvu na pravom brehu Chersonskej oblasti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, prokuratúra im vzniesla podozrenia z porušovania zákonov a pravidiel vojny.

Ukrajinská kontrarozviedka identifikovala desať vojakov 404. motostreleckého pluku zoskupenia Dneper ruských ozbrojených síl. Podľa zistení vyšetrovania údajne počas roka 2025 z okupovaného ľavého brehu Chersonskej oblasti opakovane vykonávali útoky pomocou bezpilotných prostriedkov krátkeho dosahu. Používali pritom rôzne typy dronov vrátane FPV kamikadze systémov a bezpilotných lietadiel vybavených mechanizmami na zhadzovanie munície.

Podľa ukrajinských úradov boli terčom útokov civilisti, obytné domy, civilné vozidlá, ale aj zdravotníci a záchranári. Vyšetrovatelia tvrdia, že operátori sledovali svoje obete prostredníctvom kamier v reálnom čase a útočili na civilistov napriek tomu, že sa v ich okolí nenachádzali žiadne vojenské ciele. Mimoriadne závažné boli tiež opakované útoky na príslušníkov záchranných zložiek zasahujúcich na miestach predchádzajúcich ostreľovaní, ako aj útoky na mestskú nemocnicu v Chersone a jej sanitky.

Generálny prokurátor Ruslan Kravčenko uviedol, že od začiatku ruskej invázie zahynulo v Chersonskej oblasti v dôsledku útokov bezpilotných lietadiel viac ako 300 civilistov vrátane troch detí. Zranenia utrpelo takmer 3-tisíc ľudí, medzi nimi 47 detí. Všetkým desiatim identifikovaným ruským vojakom bolo za procesného vedenia Chersonskej oblastnej prokuratúry v neprítomnosti oznámené podozrenie z porušovania zákonov a zvyklostí vojny.



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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Ukrajina identifikovala desiatich ruských vojakov. Cielene vraj útočili dronmi na civilistov v Chersonskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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