Naši paralympionici budú trieť biedu, štát im kráti financovanie a športovcov dostáva do patovej situácie

Krízový stav v športe

Rezort školstva situáciu ignoruje

Tohtoročný rozpočet je už prečerpaný

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský paralympijský výbor (SPV) aj Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) v stredu verejne vystúpili s kritikou financovania, keďže od štátu na svoj chod dostali o 260-tisíc resp. o viac ako 144-tisíc eur menej.Spolu ide o pokles približne 405-tisíc eur. Okrem krátenia financií zástupcom oboch organizácií prekáža aj skutočnosť, že sa o tom dozvedeli až v marci 2022 a nemali možnosť veľa s daným stavom spraviť."Dostalo nás to do krízového stavu. Museli sme pár zamestnancov prepustiť a aj sa zadĺžiť, aby sme udržali súčasný stav. Paralympizmus je profesionálny šport zdravotne znevýhodnených. Takto sa to robiť nedá. Vidím pri rozdeľovaní financií výraznú disproporcionalitu,“ povedal predseda SPV Ján Riapoš Slovenskí zdravotne znevýhodnení športovci od roku 1994 získali spolu 131 paralympijských medailí (43 - 41 - 47) a podľa Riapoša je v tejto chvíli diskutabilné, či k nim vzhľadom na súčasný stav pribudnú ďalšie."Niekto sa rozhodol, že dostaneme výrazne menej peňazí. A to sme za predchádzajúcich šesť mesiacov mali dve paralympiády - preloženú tokijskú na jeseň 2021 a zimnú v Pekingu na jar 2022,“ pokračoval Riapoš.Zrakovo znevýhodnená zjazdárka Henrieta Farkašová v stredu informovala, že na rok 2022 by mala dostať na prípravu 5-tisíc eur."Vrátane financií na navádzača. Za to si nemôžem dovoliť nič, maximálne chodiť do fitka. Som najúspešnejšia paralympionička Slovenska, robím dobré meno krajine dlhé roky, získala som mnohé tituly a napriek tomu mi vyšla takáto smiešna podpora. Netýka sa to pritom iba mňa, ale aj mojich kolegov v tíme. Zrušili nám už aj dve sústredenia a to je paralyžovanie náš najúspešnejší zimný šport. Dlhodobo sme boli poddimenzovaní a stále sa naše podmienky horšia. Ministerstvo školstva našu situáciu dlhodobo ignoruje,“ povedala.Manažér slovenskej reprezentácie v parahokeji Miroslav Dráb priznal, že ďalšie zníženie príspevku uvrhne tím SR do ešte komplikovanejšej situácie."Každoročne prečerpávame rozpočet. Už teraz sme rozpočet na tento rok prekročili. Prebojovali sme sa napriek všetkému na paralympiádu. Po prvý raz v histórii. A teraz máme za úspech trpieť? Som sklamaný. O to viac, že sa nám po paralympiáde v Pekingu prihlásili noví hráči,“ pýta sa Dráb.Výkonný riaditeľ SPV Maroš Čambal upozornil, že výbor zastrešuje deväť športov a zabezpečuje celú štvorročnú prípravu paralympionikov.Zástupcovia SPV a SZTPŠ na uvedené upozornili počas posledného dňa medzirezortného pripomienkovania novely Zákona o športe, ktorá počíta so znížením príspevku pre profesionálny šport zdravotne znevýhodnených z 3,5 na 0,5 percenta. "V našom prípade by už šlo len o sumu okolo 330-tisíc. To už je likvidačné," poznamenal Čambal.