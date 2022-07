Nemec chce v budúcej sezóne hrávať v zámorí, v New Jersey sú z neho nadšení (foto)

Nemcovi by v AHL bolo lepšie

Šimon Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám jednou asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch. Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu do 18 rokov k zisku striebra 6 bodmi (1+5) v 6 súbojoch.

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec má za sebou dva dni v rozvojovom kempe klubu New Jersey Devils zo zámorskej NHL, ktorý si ho minulý týždeň vybral na drafte nováčikov z druhého miesta.Najvyššie draftovaný obranca v tomto roku aj v slovenskej histórii verí, že sa v budúcej sezóne presadí v Severnej Amerike. Podľa jeho slov by mu najviac pomohlo pôsobenie v nižšej Americkej hokejovej lige, kde majú "diabli" záložný tím Utica Comets."Chcem sa pokúsiť o to, aby som hral v Severnej Amerike, možno v AHL alebo aj v NHL za Devils, nikdy neviete. Odohral som dve plné sezóny medzi mužmi na Slovensku. Myslím si, že v AHL by to pre mňa bolo lepšie," prezradil Nemec pre oficiálny web profiligy.Úradujúci vicemajster slovenskej extraligy s HK Nitra prekonal rekordný zápis Branislava Mezeia Borisa Valábika , ktorí boli pred ním najvyššie draftovaní slovenskí obrancovia. Mezeia si vybral z 10. pozície klub New York Islanders v roku 1999, Valábik sa dočkal rovnakej pocty v roku 2004 od klubu Atlanta Thrashers."Som naozaj nadšený, že som tu. Myslím si, že Devils sú pre mňa naozaj dobrá organizácia a ľudia sú tu veľmi priateľskí. Myslím si, že v utorok mi to na ľade moc nešlo, pretože som bol na ňom len druhýkrát v tomto mesiaci. Ale uvidíte, že v nasledujúcich dňoch budem lepší," zhodnotil 18-ročný rodák z Liptovského Mikuláša svoje pôsobenie v rozvojovom kempe Devils.Niektorí skauti prirovnávajú Nemca ku švajčiarskemu obrancovi Romanovi Josimu z Nashville Predators. V New Jersey sú radi, že sa rozhodli svoju prvú voľbu na drafte použiť na mladého Slováka."Pravorukí obrancovia nerastú na stromoch a každý to vie. Bol jeden z najsledovanejších hráčov na tohtoročnom drafte a naša organizácia je z neho nadšená. Teraz sa jeho aj ostatných draftovaných mladíkov snažíme zaradiť do nášho systému a pomôcť im v individuálnom rozvoji, aby sa v nasledujúcich rokoch mohli dostať až na vrchol a stať sa takými hráčmi v NHL, akými chcú byť. Je to vzrušujúce obdobie a sme radi, že je tu Šimon v tomto týždni s nami," povedala o Nemcovi riaditeľka hráčskeho rozvoja u "diablov" Meghan Dugganová.