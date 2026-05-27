 Meniny má Iveta
 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

Slováci považujú kauzu Očistec za závažnú, tvrdo ju hodnotia aj voliči Smeru


Tagy: Bezpečnosť Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Korupcia Kriminalita Podpredseda parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Prieskum agentúry Focus Trestný zákon

Ukázal prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu. Kauzu Očistec, v ktorej je obvinený aj



27.5.2026 (SITA.sk) - Ukázal prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu.


Kauzu Očistec, v ktorej je obvinený aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), považuje za závažnú 60 percent Slovákov, ukázal prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu. Naopak, iba 11 percent opýtaných si myslí, že táto kauza nezodpovedá závažnosti, a tretina respondentov nemá jasný názor. Prieskum sa uskutočnil v online prostredí na reprezentatívnej vzorke 1 500 ľudí od 8. do 21. apríla.

Kauza Očistec očami koaličných voličov


Prekvapivým zistením je, že kauzu Očistec ako závažnú vníma aj výrazná časť voličov koalície – takmer polovica z nich. Opozícia v tomto ohľade ukazuje ešte silnejší postoj, kde je to približne 80 percent. Zároveň takmer polovica nerozhodnutých a nevoličov (45 %) vníma kauzu ako závažnú.

Kauzu matky lídra hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku považuje za vážnu viac než polovica Slovákov (56 %). Tento postoj je najmä rozšírený medzi voličmi vládnych strán a hnutia Republika.

Korupcia je pre Slovákov veľkým problémom, až 86 percent respondentov ju považuje za vážnu. Najviac je podľa nich rozšírená vo vláde SR (37 %), na súdoch a prokuratúre (33 %), ministerstvách (29 %), Národnej rade SR (26 %) a v zdravotníctve (25 %).

Polovica respondentov (45 %) tvrdí, že vo verejnom odhaľovaní korupcie sa "zatiaľ dokopy nič neurobilo", ďalších 39 percent tvrdí, že "sa niečo robí, ale nie dosť". Iba 4 percentá považujú odhaľovanie korupcie za úspešné.

Pomoc ľuďom blízkym vláde


Štyria z desiatich oslovených sú presvedčení, že korupcia bola vyššia počas vlády Roberta Fica v posledných piatich rokoch než v období rokov 2020 – 2023. Opačný názor, že korupcia bola vyššia počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera zastáva 18 percent opýtaných.

Koalícia navyše nezískala dôveru verejnosti v zmeny Trestného zákona. Iba 18 % súhlasí, že tieto zmeny boli potrebné na nápravu údajného zneužívania práva v rokoch 2020 – 2023. Medzi voličmi Smeru má tento názor podporu 53 percent, zatiaľ čo medzi voličmi Hlasu a SNS tento názor podporuje približne tretina respondentov.

Viac než polovica populácie (51 %) si myslí, že cieľom zmien v zákone bolo pomôcť ľuďom blízkym vláde. Tento názor podporuje 20 percent voličov Smeru, 37 percent voličov Hlasu a 45 percent voličov SNS.

Zhoršenie bezpečnostnej situácie


V opozícii považuje zmeny za účelové viac než 80 percent voličov, výnimku tvorí KDH, kde s týmto názorom súhlasí 68 percent voličov hnutia. Pokiaľ ide o bezpečnosť, takmer polovica respondentov vníma, že Slovensko je za uplynulé dva roky menej bezpečné.

Nezmenenú situáciu uvádza 37 percent respondentov. Pozitívnejšie hodnotia bezpečnosť voliči koalície – nepociťuje zmenu 47 percent voličov Smeru, 51 percent voličov Hlasu a 65 percent voličov SNS.

Naopak, opozícia vníma zhoršenie bezpečnostnej situácie: 66 percent voličov PS, podobne voliči Hnutia Slovensko (približne 66 %) a 53 percent voličov KDH. Pri voličoch SaS a Demokratov tento podiel presahuje 70 percent.

Presne polovica populácie zároveň vníma zvýšenie kriminality za posledné dva roky, zatiaľ čo približne tretina necíti žiadnu zmenu. Rast kriminality najviac zaznamenávajú voliči PS a Hnutia Slovensko (okolo 75 %), za nimi nasledujú voliči KDH a SaS (okolo 68 %). Zvýšenú kriminalitu však pociťuje aj 49 percent voličov Smeru, 53 percent priaznivcov Hlasu a 58 percent voličov SNS.


Zdroj: SITA.sk - Slováci považujú kauzu Očistec za závažnú, tvrdo ju hodnotia aj voliči Smeru © SITA Všetky práva vyhradené.

