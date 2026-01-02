Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Alexandra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. januára 2026

Príchod nového roka v Košiciach oslavovali tisíce ľudí, mesto dosiahlo rekordný výťažok z primátorského punču


Tagy: Nový rok primátor Košíc Silvester

Silvester a príchod roka 2026 oslavovali na košickej Hlavnej ulici tisíce ľudí. Ako na svojom webe informovalo mesto Košice, podľa odhadov sa osláv pod otvoreným nebom v centre metropoly východu zúčastnilo ...



Zdieľať
titulka ke 2 676x451 2.1.2026 (SITA.sk) - Silvester a príchod roka 2026 oslavovali na košickej Hlavnej ulici tisíce ľudí. Ako na svojom webe informovalo mesto Košice, podľa odhadov sa osláv pod otvoreným nebom v centre metropoly východu zúčastnilo približne 12-tisíc návštevníkov.


Silvestrovské oslavy a bohatú hudobno-tanečnú šou si nenechali utiecť tisíce Košičanov. Na pódiu pri súsoší Immaculata sa pod moderátorským dohľadom Richarda Herrgotta postupne predstavili Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO a ďalší interpreti," priblížilo mesto. Samospráva doplnila, že návštevníctvo nezahriala len hudobná ponuka, ale aj pochutiny vo vianočných stánkoch a primátorský punč.

Ďakujem všetkým, ktorí aj na sklonku roka prispeli prostredníctvom nášho punču na dobrú vec. Výslednú vyzbieranú sumu zatiaľ neprezradím, ale už dnes vieme, že sa nám podarilo prekonať minuloročný rekordný výťažok vo výške 34 040 eur,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Celý výťažok z Primátorského punču za rok 2025 bude smerovať na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním štyroch neziskových organizácií. Konkrétne ide o neziskové organizácie Sociálne bývanie a Empatia plus, pacientsku organizáciu Liga proti osteoporóze Slovensko – Klub osteoporózy v Košiciach, a tiež občianske združenie Hrdlička.


Zdroj: SITA.sk - Príchod nového roka v Košiciach oslavovali tisíce ľudí, mesto dosiahlo rekordný výťažok z primátorského punču © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nový rok primátor Košíc Silvester
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom, podporu získa školstvo aj infraštruktúra

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 