Násilné ovládnutie RTVS úzkou skupinkou ľudí je pre KDH poslednou kvapkou, pridáva sa k odvolávaniu Šimkovičovej (video)

24.4.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie KDH ) odmieta účelové zmeny v RTVS, ktoré dnes schválila vláda. Označuje to za pokus o násilné ovládnutie Rozhlasu a televízie Slovenska úzkou skupinou ľudí. Pre hnutie je to posledná kvapka a pridá sa k odvolávaniu ministerku kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ).Ministerka nemá podľa kresťanských demokratov čo hľadať na svojom poste.„Vláda svojím zásahom do RTVS robí z tejto verejnej inštitúcie akoby tlačové oddelenie SNS a koalície. V postate chce RTVS sprivatizovať a odvolať tých, ktorý tomuto procesu prekážajú - a to je súčasné vedenie RTVS,“ povedal na tlačovej besede poslanec za KDH a člen výboru pre kultúru a médiá Jozef Hajko Kresťanskí demokrati upozorňujú, že namiesto toho, aby sa vláda snažila inštitúciu zlepšiť, tak jej jediným cieľom je získanie kontroly nad RTVS a vymenenie terajšieho riaditeľa Ľuboša Machaja „Ak vláda pociťuje potrebu a chce zlepšiť situáciu v RTVS, nepotrebujeme ju rušiť a zriadiť nanovo, ale predložiť novelu, ktorá prostredie RTVS zlepší,” poukazuje Hajko. Podľa neho ide o zlomový krok pre RTVS.„Zmeniť sa má všetko - vedenie, rada, ale aj pracovné zmluvy všetkých pracovníkov, pečiatky, všetko. Prečo má toto všetko nastať? Aby nové vedenie počúvalo vládu a konalo v jej záujme,“ hovorí Hajko.Hajko tiež poukazuje na to, že zo strany predstaviteľov vládnej koalície stále pokračujú osobné útoky na vedenie či novinárov a zamestnancov RTVS. Pripomenul, že podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ) nazval novinárov z RTV „mediálnym hnojom“ a konkrétnych novinárov menoval aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Problémom je podľa Hajka aj zvyšovanie výdavkov na reklamu z pol percenta na päť percent vysielacieho času, čím sa veľmi vážne nabúrava verejnoprávnosť RTVS.„Dostáva sa tým do súperenia s komerčnými televíziami o získavanie inzerentov, čo bude znamenať tlak na štruktúru vysielania. Ak chce niekto hovoriť o verejnoprávnosti, tak toto je práve spôsob, ako ju ohrozovať,“ poukazuje Hajko.