Nastane polotieňové zatmenie Mesiaca. Uvidíme ho aj na Slovensku?

4.5.2023 (SITA.sk) - V piatok 5. mája nastane polotieňové zatmenie Mesiaca. Ako uviedol Slovenský zväz astronómov (SZA) , najkrajším úkazom je úplné zatmenie mesiaca, no tentokrát sa Mesiac ponorí len do zemského polotieňa na 96 percent a nastane teda takzvané polotieňové zatmenie Mesiaca.Astronómovia odhadujú jeho začiatok na 17:14, maximálnu fázu o 19:23 a koniec o 20:32. SZA o tom informoval v tlačovej správe."V maximálnej fáze bude u nás ešte pod obzorom, a tak slabé stmavnutie jeho ľavej dolnej časti si všimneme až po jeho východe. Ak by sme v čase zatmenia boli na Mesiaci, videli by sme čiastočné zatmenie Slnka. Čiastočné zatmenie Mesiaca uvidíme 28. októbra 2023 a úplné zatmenie si užijeme až 7. septembra 2025," dodal SZA.