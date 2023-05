Washington posiela ďalšiu pomoc Ukrajine v hodnote 300 miliónov dolárov, všetky zbrane sú stiahnuté zo zásob Pentagonu

Začiatok jarnej protiofenzívy

Zásoby Pentagonu

4.5.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty posielajú Ukrajine dodatočnú vojenskú pomoc v hodnote približne 300 miliónov dolárov.Ako informovalo americké ministerstvo obrany, jej súčasťou je obrovské množstvo delostreleckých nábojov, húfnic, rakiet vzduch-zem a munície.Deje sa tak v čase, keď sa očakáva začiatok jarnej protiofenzívy ukrajinskej armády proti ruským silám.Nový balík obsahuje rakety Hydra-70, čo sú neriadené rakety, ktoré sú odpaľované z lietadiel. Zahŕňa tiež nezverejnený počet rakiet pre vysokomobilné delostrelecké raketové systémy, mínomety, náboje do húfnic, rakety a protitankové granátomety Carl Gustaf.Všetky zbrane stiahnu zo zásob Pentagonu, aby mohli ísť rýchlo do prednej línie.V podaní Pentagonu je to už 37. balík pomoci od vypuknutia vojny na Ukrajine. Celková vojenská pomoc Spojených štátov tak predstavuje približne 36 miliárd dolárov.