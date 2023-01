Súd s Kováčikom pokračuje, príde vypovedať mafiánsky podnikateľ „Tiger“ aj prokurátor Kysel

aktualizované 12. januára, 11:53



12.1.2023 (Webnoviny.sk) -Výsluchom spolupracujúceho svedka z mafiánskeho prostredia podnikateľa Petra Petrova , prezývaného Tiger, pokračuje na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý je v inej veci právoplatne odsúdený na trest osem rokov väzenia a predviedla ho eskorta.Kováčik je v tejto korupčnej kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom Koščom prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania a pojednáva sa bez jeho prítomnosti, lebo je na úteku. Vypovedať v tejto veci má aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel. Svedok popísal udalosti, ktoré vie z rozprávania ďalšieho spolupracujúceho svedka Bernarda Slobodníka . Tento sa mu mal zdôverovať, od roku 2015 sa s ním intenzívne stretával a Slobodník mal Petrovovi pomáhať aj v jeho trestných veciach. Často mu podľa jeho slov popisoval aj trestnú vec vo veci obžalovaného Petra Košča, ktorú podľa svedka znegovali a nakoniec zastavili.Slobodník svedkovi mal popísať aj stretnutie podľa neho v Modrom kostolíku v Bratislave, kde mala byť Kováčikovi podaná kniha s výrezom a s peniazmi vo výške 50-tisíc eur.„Slobodník mi túto príhodu rozprával, aby vyzdvihol svoj blízky vzťah k týmto dvom ľuďom,“ uviedol Petrov.„Aktuálne som obvinený v siedmich trestných veciach, ide o ekonomickú trestnú činnosť a korupciu,“ uviedol Petrov na jednu z otázok Kováčikovho obhajcu s tým, že najvyšší trest mu hrozí za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, a to vo výške 12 až 20 rokov.Podľa obžalovaného Kováčika je z výpovede svedka Petrova zrejmé, že konal po celú dobu zištne a v úmysle získať len a len prospech pre seba priateľstvom so Slobodníkom a ďalšími osobami. Dôležité podľa neho je hlavne to, že „on sám prítomný pri skutku nebol a všetko čo uvádza o tomto skutku, má len sprostredkovane a to údajne od pána Slobodníka“.V stredu 11. januára svedčil proti obžalovaným aj bývalý námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa a bývalý riaditeľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra SR Adrián Szabó . Obidvaja uzavreli v iných prípadoch dohody o vine a treste a dostali podmienku a peňažný trest.Na pojednávaní v minulom roku usvedčoval Kováčika bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý tvrdil, že bývalý špeciálny prokurátor v roku 2016 dostal úplatok 50-tisíc eur v špeciálne upravenej knihe. Bývalý špeciálny prokurátor sa bránil, že o žiadnom úplatku nevie a Slobodník si ho mal vymyslieť.Podľa obžaloby podnikateľ Peter Košč, ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil Kováčika sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. ŠTS pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.