NATO nechce zasahovať do kampane na Slovensku, reagoval Stoltenberg na Smer a Ódor hystériu nechápe

Bežné komunikačné aktivity

Nedáva to zmysel

6.6.2023 (SITA.sk) - Severoatlantická aliancia (NATO) organizuje rôzne informačné kampane v rôznych štátoch, je to však úplne transparentná aktivita, ktorá je vykonávaná v spolupráci s národnými orgánmi daného štátu.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg takto reagoval na otázku médií k medializovaným tvrdeniam strany Smer-SD o úsilí NATO zasahovať do predvolebnej kampane na Slovensku.Aliancia podľa neho chráni demokraciu, otvorenosť a slobodu a nemá v úmysle zasahovať do vnútorných politických záležitostí jednotlivých štátov.Premiér Ľudovít Ódor doplnil, že on osobne nerozumie danej hystérii. Tieto typy komunikačných aktivít sú podľa neho bežne organizované v rôznych štátoch.„Tú hystériu nechápem ani z toho dôvodu, že väčšinou tieto akcie nejaký čas trvajú, to znamená, že kým my si vysúťažíme všetky tie veci, tak už dávno bude po voľbách. Takže ani z tohto pohľadu si nemyslím, že je na mieste niečo hovoriť o tom, že NATO zasahuje," vraví Ódor.Premiér si nemyslí, že je na mieste, ak niekto podporuje NATO, a zároveň spochybňuje kroky Aliancie, to Ódorovi nedáva zmysel.