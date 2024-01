NATO nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu zo strany Ruska, ubezpečuje Stoltenberg

23.1.2024 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nevidí žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu zo strany Ruska voči žiadnemu členovi aliancie.Uviedol to v utorok generálny tajomník obrannej aliancie Jens Stoltenberg „Robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že máme k dispozícii sily, ktoré odstránia akýkoľvek priestor pre nesprávne kalkulácie alebo nedorozumenia v Moskve o našej pripravenosti chrániť každý centimeter územia NATO. A pokiaľ to budeme robiť, nebude žiadny útok proti územiu NATO,“ povedal Stoltenberg. Informuje o tom web Sky News.Stoltenberg sa tak vyjadril po tom, ako vysokopostavený vojenský predstaviteľ Severoatlantickej aliancie admirál Rob Bauer minulý týždeň varoval pred možným konfliktom s Ruskom.„Musíme si uvedomiť, že nie je samozrejmosťou, že máme mier," povedal Bauer.