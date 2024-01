Pellegrini: Je potrebné si uvedomiť, aké hrôzy dokáže napáchať ideológia, ktorá sa zvráti (video+foto)

Továreň na smrť

Musí sa to pribrzdiť v zárodku

Svedectvo o hrôzach Osvienčimu

23.1.2024 (SITA.sk) - Je potrebné si uvedomiť, aké hrôzy dokáže napáchať ideológia, ktorá sa zvráti. Uviedol to predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini Hlas-SD ), ktorý si v utorok v poľskom Osvienčime pripomenul blížiaci sa Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára.Pellegrini navštívil nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz – Birkenau a vzdal úctu obetiam holokaustu spolu s predstaviteľmi 27 krajín. V rámci pietnej spomienky zapálil sviečku, položil veniec a vystúpil s príhovorom. Pellegrini konštatoval, že vidieť vyhladzovacie tábory naživo je veľmi náročné.„Hlavne tie skutočné veci, ktoré si ľudia mylne mysliac si, že idú pracovať, so sebou priniesli. Tí, ktorí tento kemp spravovali, z neho spravili továreň na smrť, kde z 1,3 milióna ľudí, ktorí sem boli deportovaní, 90 percent neprežilo,“ zdôraznil predseda parlamentu.Vyhlásil, že koncentračný tábor by mal navštíviť každý, kto si myslí, že takéto veci sa už nemôžu nikdy zopakovať. „Ukazuje sa, že aj dnes čelíme vojnovým konfliktom, aj v Izraeli, kde boli ďalší krát napadnutí teroristickým útokom Hamasu, keď boli vraždení len kvôli tomu, že sú židia,“ uviedol Pellegrini a spresnil, že Auschwitz – Birkenau slúžil nielen na vyhladzovanie židov, ale aj Rómov, iných národností, ľudí s inou sexuálnou orientáciou alebo iným náboženstvom.Podľa predsedu parlamentu je potrebné si uvedomiť, aké hrôzy dokáže človek napáchať a rovnako, aké hrôzy dokáže napáchať ideológia, ktorá sa zvráti a zvrtne.„Čo dokáže jedna zvrátená ideológia urobiť s ľuďmi, ľudskými osudmi, ženami, deťmi, chorými, starými. Len kvôli tomu, že patrili k nejakej skupine ľudí, ktorá niekomu nevyhovovala,“ vyhlásil Pellegrini.„Je to hlavne ideológia, ktorá sa najprv v spoločnosti prezentuje možno vzletnými myšlienkami, možno zaujímavými ideológiami, hodnotami. A ak elity, ľudia a všetci zodpovední to nepribrzdia v zárodku, tak hrozí, že sa to môže znovu niekedy vrátiť,“ dodal Pellegrini.Ako pripomenul, nacisti po niekoľkých rokoch fungovania tento tábor zefektívnili a každý deň v ňom zabili tisíce ľudí, ktorí boli v plynových komorách udusení a spálení v krematóriách.Pellegrini je rád, že tábor zanechali a že je ho dnes možné vidieť v takej istej podobe, v akej ho videli ľudia, ktorí tam prichádzali s prísľubom, že keď budú pracovať, tak budú voľní.„Mnohí si mysleli, že "Arbeit macht frei" je pravda a nakoniec odtiaľto nikdy neodišli,“ zdôraznil Pellegrini a na záver pripomenul, že to boli práve slovenskí židia Adolf Vrba a Alfréd Wetzler, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora.Oni boli prví, ktorí začali svetu hovoriť svedectvo o tom, aké hrôzy sa v Osvienčime páchajú. Aj keď im vtedy ešte nikto neveril.Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau v roku 1945.V tento deň si celý svet pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.