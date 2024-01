NATO sa pripravuje na možnú vojnu s Ruskom, nemecký denník priblížil detaily a scenár

Scenár z dokumentu

Kybernetické útoky

Rozmiestnenie vojakov aliancie

15.1.2024 (SITA.sk) - Nemecké ozbrojené sily sa pripravujú na hybridný ruský útok na východné krídlo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorý sa môže uskutočniť vo februári tohto roka. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemecký denník Bild, ktorý sa dostal k utajenému dokumentu Bundeswehru.Podľa spomenutého dokumentu k eskalácii medzi NATO a Ruskom môže dôjsť už vo februári 2024. V utajovanom dokumente nemecké spolkové ministerstvo obrany podrobne načrtáva potenciálnu „cestu ku konfliktu“ medzi Ruskom a NATO.Kroky Ruska a Západu sú popísané mesiac po mesiaci, pričom situácia by mohla dospieť k nasadeniu státisícov vojakov NATO a neodvratnému vypuknutiu vojny v lete 2025.Bild načrtáva scenár z dokumentu, ale z bezpečnostných dôvodov neuvádza všetky informácie týkajúce sa veľkosti a pohybu síl NATO.Scenár Bundeswehru sa začína vo februári 2024. Rusko iniciuje ďalšiu vlnu mobilizácie a do armády povolá ďalších 200-tisíc osôb. Potom Kremeľ spustí jarnú ofenzívu na Ukrajine, ktorá do júna zatlačí ukrajinskú armádu späť.Najprv skrytý a potom čoraz otvorenejší útok Ruska na Západ sa začína v júli. Očakávajú sa kybernetické útoky a iné formy hybridnej vojny, predovšetkým v pobaltských štátoch. Dochádza k stretom, ktoré Rusko využíva ako zámienku na iniciovanie rozsiahlych vojenských cvičení na svojom území a v Bielorusku.Podľa scenára môže táto situácia eskalovať v októbri, ak Rusko rozmiestni do Kaliningradu vojakov a rakety stredného doletu. Od decembra 2024 sa v blízkosti Suwałského koridoru odohráva umelo vyvolaný „hraničný konflikt“ a „zrážky s početnými obeťami“.Vo chvíli, keď Spojené štáty môžu byť niekoľko týždňov po voľbách bez lídra, Rusko s podporou Bieloruska zopakuje inváziu na Ukrajinu z roku 2014, ale na území NATO.V máji 2025 NATO rozhodne o kontrolných opatreniach a v deň D aliancia rozmiestni na východnom krídle 300-tisíc vojakov vrátane 30-tisíc vojakov z Bundeswehru.Scenár sa končí 30 dní po dni D. Otvorenou otázkou však zostáva, či NATO obmedzí rozpínavé kroky Ruska.