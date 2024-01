Fico v súvislosti s Dankom obvinil opozíciu a médiá z farizejstva. Prečo si dal Lipšic zobrať krv štyri hodiny po nehode, pýta sa (video)

15.1.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) obvinil opozíciu a médiá z farizejstva v súvislosti s nehodou podpredsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nikomu neublížil, dostal na aute šmyk a vrazil do semaforu a už ho vyzývajú, aby sa vzdal funkcie. Tí istí ľudia, ktorí mlčali ako voš, keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zabil za záhadných okolností človeka na priechode pre chodcov," vyhlásil Fico.Opozícia vyzýva Danka, aby odstúpil z funkcie, keďže existujú dôvodné podozrenia, že šoféroval opitý a z miesta nehody ušiel. Premiér sa ho zastáva a tvrdí, že pil, naopak, Lipšic pred svojou nehodou v roku 2016.„Prečo si dal Daniel Lipšic zobrať krv štyri hodiny po dopravnej nehode, hoci tvrdí, že dychová skúška vylúčila alkohol? Bolo to preto, že fúkal zaňho niekto iný a on vedel, že po štyroch hodinách od pitia vína bude mať čistú krv?" vyslovil svoju domnienku Fico.