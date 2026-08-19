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19. augusta 2026
NATO vypracovalo pohotovostný plán pre prípad ruského útoku
Tagy: NATO Ruská agresia
Za hlavné ciele aliancie v takomto scenári označuje zastavenie ruskej ofenzívy a výrazné oslabenie vojenských kapacít Ruska. Organizácia Severoatlantickej zmluvy ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Za hlavné ciele aliancie v takomto scenári označuje zastavenie ruskej ofenzívy a výrazné oslabenie vojenských kapacít Ruska.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vypracovala koncepciu vedenia pozemných bojových operácií v prípade ruskej agresie proti krajinám aliancie. Dokument opisuje postupnú reakciu na raketové a dronové útoky aj na ofenzívu ruských pozemných síl. Ako referuje web Liga. net, uviedol to denník Bild s odvolaním sa na koncepciu pozemného vedenia boja NATO.
Dokument vznikol pod vedením majora amerických ozbrojených síl Andrewa Pingraya. Za hlavné ciele aliancie v takomto scenári označuje zastavenie ruskej ofenzívy a výrazné oslabenie vojenských kapacít Ruska.
Podľa scenára by Rusko v prípade útoku na pobaltské štáty mohlo najskôr použiť rakety a drony a následne spustiť pozemnú ofenzívu s nasadením obrnených vozidiel. NATO plánuje v prvom rade neutralizovať raketovú hrozbu. Na tento účel môže nasadiť stíhačky, rakety a bezpilotné systémy schopné útočiť na ruské systémy.
Jedným z prioritných cieľov by mala byť Kaliningradská oblasť, kde Rusko sústredilo veľké množstvo raketových systémov a systémov protivzdušnej obrany. Ďalším krokom má byť vytvorenie takzvanej „autonómnej zóny“ pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom.
Tá by mala slúžiť ako bariéra medzi ruskými jednotkami a silami NATO. Hlavnú úlohu v tejto zóne by podľa plánu mali zohrávať drony a robotické vojenské dopravné systémy. S trvalým rozmiestnením jednotiek aliancie sa tam nepočíta.
V prípade konfliktu aliancia zvažuje aj možnosť úderov na vojenské ciele na území Ruska. Išlo by o infraštruktúru podporujúcu ruské ozbrojené sily. Medzi možné ciele by mohli patriť letiská, vojensko-priemyselné zariadenia, mosty a železničné uzly, ktoré sa využívajú na prepravu vojakov a vojenskej techniky.
Podľa správ západných spravodajských služieb sa Rusko pripravuje na vojnu s krajinami NATO do roku 2030. NATO zároveň zdôrazňuje, že cieľom nie je okupácia Ruska. Koncepcia počíta so zastavením ruského postupu a vytlačením jeho síl späť k štátnym hraniciam.
Aliancia sa pritom nesnaží tieto plány skrývať. Vychádza z predpokladu, že otvorenosť o možnej reakcii môže posilniť odstrašenie a prinútiť Rusko uvedomiť si dôsledky prípadného útoku na niektorú z členských krajín NATO.
Zdroj: SITA.sk - NATO vypracovalo pohotovostný plán pre prípad ruského útoku © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vypracovala koncepciu vedenia pozemných bojových operácií v prípade ruskej agresie proti krajinám aliancie. Dokument opisuje postupnú reakciu na raketové a dronové útoky aj na ofenzívu ruských pozemných síl. Ako referuje web Liga. net, uviedol to denník Bild s odvolaním sa na koncepciu pozemného vedenia boja NATO.
Dokument vznikol pod vedením majora amerických ozbrojených síl Andrewa Pingraya. Za hlavné ciele aliancie v takomto scenári označuje zastavenie ruskej ofenzívy a výrazné oslabenie vojenských kapacít Ruska.
NATO plánuje najprv neutralizovať raketovú hrozbu
Podľa scenára by Rusko v prípade útoku na pobaltské štáty mohlo najskôr použiť rakety a drony a následne spustiť pozemnú ofenzívu s nasadením obrnených vozidiel. NATO plánuje v prvom rade neutralizovať raketovú hrozbu. Na tento účel môže nasadiť stíhačky, rakety a bezpilotné systémy schopné útočiť na ruské systémy.
Jedným z prioritných cieľov by mala byť Kaliningradská oblasť, kde Rusko sústredilo veľké množstvo raketových systémov a systémov protivzdušnej obrany. Ďalším krokom má byť vytvorenie takzvanej „autonómnej zóny“ pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom.
Tá by mala slúžiť ako bariéra medzi ruskými jednotkami a silami NATO. Hlavnú úlohu v tejto zóne by podľa plánu mali zohrávať drony a robotické vojenské dopravné systémy. S trvalým rozmiestnením jednotiek aliancie sa tam nepočíta.
Možnosť úderov na vojenské ciele
V prípade konfliktu aliancia zvažuje aj možnosť úderov na vojenské ciele na území Ruska. Išlo by o infraštruktúru podporujúcu ruské ozbrojené sily. Medzi možné ciele by mohli patriť letiská, vojensko-priemyselné zariadenia, mosty a železničné uzly, ktoré sa využívajú na prepravu vojakov a vojenskej techniky.
Podľa správ západných spravodajských služieb sa Rusko pripravuje na vojnu s krajinami NATO do roku 2030. NATO zároveň zdôrazňuje, že cieľom nie je okupácia Ruska. Koncepcia počíta so zastavením ruského postupu a vytlačením jeho síl späť k štátnym hraniciam.
Aliancia sa pritom nesnaží tieto plány skrývať. Vychádza z predpokladu, že otvorenosť o možnej reakcii môže posilniť odstrašenie a prinútiť Rusko uvedomiť si dôsledky prípadného útoku na niektorú z členských krajín NATO.
Zdroj: SITA.sk - NATO vypracovalo pohotovostný plán pre prípad ruského útoku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NATO Ruská agresia
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