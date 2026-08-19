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 24hod.sk    Zo zahraničia

19. augusta 2026

Slovensko ťahá exportný rekord španielskeho regiónu Granada, vývoz na náš trh vyskočil o 55 percent


Tagy: Granada Obchod slovensko-španielske vzťahy

Slovensko patrí k trhom, ktoré sa výrazne podieľajú na raste zahraničného obchodu provincie. Slovensko sa zaradilo medzi najdynamickejšie exportné trhy španielskej provincie Granada. Za prvých päť ...



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gettyimages 495829429 676x523 19.8.2026 (SITA.sk) - Slovensko patrí k trhom, ktoré sa výrazne podieľajú na raste zahraničného obchodu provincie.


Slovensko sa zaradilo medzi najdynamickejšie exportné trhy španielskej provincie Granada. Za prvých päť mesiacov roka 2026 vzrástol vývoz granadských firiem na slovenský trh medziročne až o 55 percent. Slovensko sa zároveň zaradilo medzi najvýznamnejšie odbytiská provincie, informoval španielsky regionálny portál MotrilDigital.

Granada od januára do mája vyviezla do zahraničia tovar v celkovej hodnote 864 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 3,2 percenta a zároveň o historicky najlepší výsledok provincie za prvých päť mesiacov roka. Obchodná bilancia Granady skončila v prebytku 153 miliónov eur.

Práve Slovensko patrí k trhom, ktoré sa výrazne podieľajú na raste zahraničného obchodu provincie. Hlavným exportným trhom Granady zostáva Nemecko, kam smeroval tovar za 139 miliónov eur. Za ním však nasleduje Slovensko, ktoré si podľa portálu upevnilo pozíciu jedného z najdynamickejšie rastúcich odbytísk. Granada počas sledovaného obdobia vyvážala celkovo do 148 krajín.

Najvýznamnejším exportným artiklom provincie bola zelenina s hodnotou 215 miliónov eur a medziročným rastom o 13,2 percenta. Nasledovali zbrane, munícia a ich príslušenstvo za 109 miliónov eur, pri ktorých export vzrástol o výrazných 57 percent, a olivový olej v hodnote 97 miliónov eur. Silný rast zaznamenali aj hnojivá či elektrotechnický materiál.

Tohtoročné výsledky nadväzujú na rekordný rok 2025, keď Granada vyviezla tovar za 1,82 miliardy eur, medziročne o 3,9 percenta viac. Počet pravidelne exportujúcich spoločností v provincii vlani stúpol o 3,4 percenta na 491 a tieto firmy zabezpečili 94 percent celkovej hodnoty exportu.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko ťahá exportný rekord španielskeho regiónu Granada, vývoz na náš trh vyskočil o 55 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Granada Obchod slovensko-španielske vzťahy
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