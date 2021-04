Sulík si ctí priamu demokraciu a prisľúbil, že SaS zahlasuje za vôľu ľudí prejavenú v referende

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 - Sloboda a Solidarita (SaS) je stranou, ktorá ctí priamu demokraciu. Ak bude referendum o predčasných voľbách úspešné a vyvstanú z neho konkrétne záväzky alebo rozhodnutia, SaS to bude rešpektovať.Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda SaS Richard Sulík. Doplnil, že ak je referendum úspešné, tak poslanci Národnej rady SR (NR SR) to musia ešte odhlasovať. Poslanci za SaS podľa jeho slov odhlasujú to, čo ľudia v referende povedia, že chcú mať.Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 400-tisíc obyvateľov Slovenska. V referende sa chcú ľudí pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie NR SR tak, aby sa voľby do NR SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda. Podľa Sulíka je tam niekoľko ústavnoprávnych otázok, napríklad či také referendum nenarúša politické práva poslancov.„Je tu otázka, či sa prezidentka obráti na Ústavný súd SR s touto referendovou otázkou. Potom je tu otázka, ako rozhodne ústavný súd. Je tam mnoho vecí otvorených. Preto vám viem dnes iba všeobecne povedať, že my si ctíme priamu demokraciu a výsledky referenda, platného referenda, budú pre nás záväzné,” doplnil.