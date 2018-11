SMK: Zastrašovanie v súvislosti s globálnym paktom by malo skončiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. novembra (TASR) – Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) vyzvala strany Most-Híd a Smer-SD, aby skoncovali so zastrašovaním v súvislosti s Globálnym paktom OSN o migrácii, uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii právnik Dávid Nagy. Predseda strany József Menyhárt podotkol, že táto téma sa týka aj maďarskej komunity na Slovensku tak isto, ako aj celej krajiny a Európy.Nagy tvrdí, že je potrebné zaujať stanovisko v súlade so záujmami väčšiny voličov, občanov Slovenska a celej Európy. "povedal.uzavrel Nagy.O zásadných výhradách k navrhovanému Globálnemu paktu OSN o migrácii sa má hovoriť na pôde parlamentu za účasti ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD). Šéf slovenskej diplomacie nedávno okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu.Slovenská národná strana (SNS) nechce, aby bol Globálny pakt OSN pre Slovensko záväzný. Do Národnej rady SR predložili uznesenie, v ktorom navrhuje, aby sa Slovensko k paktu o migrácii nepridalo.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.