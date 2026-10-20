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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Návrat po dlhých 13 mesiacoch. Mladá Jamrichová našla motiváciu u Vlhovej, s ktorou bola takmer každý deň – VIDEO


Tagy: Kariéra Liečba Návrat Operácia Úspechy Zranenie

Stále len 19-ročná tenistka ovládla juniorské grandslamové turnaje Australian Open a Wimbledon vo dvojhre a aj štvorhru v Melbourne a na Roland Garros. Slovenská tenistka



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670bd2fd8d44b927744559 scaled 1 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Stále len 19-ročná tenistka ovládla juniorské grandslamové turnaje Australian Open a Wimbledon vo dvojhre a aj štvorhru v Melbourne a na Roland Garros.


Slovenská tenistka Renáta Jamrichová naposledy vstúpila na súťažný dvorec ešte v septembri 2025, keď sa zranila už v úvodnej výmene zápasu.

Od toho času nasledovala séria vyšetrení a dlhotrvajúca liečba. Nikam sa neponáhľala a po 13 mesiacoch hlási návrat na kurty. Zranené koleno je na tom omnoho lepšie.

Bývalá juniorská svetová jednotka v podcaste Slovenského tenisového zväzu (STZ) prezradila, že v daný nešťastný deň v Portugalsku nepociťovala žiaden problém.

Neuvažovala o konci


"Bol to bežný deň, bola som v dobrej forme. To, čo sa stalo, bol veľký šok. Vybiehala som za bekhendom a pri páde mi vyskočilo koleno. Po vyšetrení magnetickou rezonanciou mi miestny ortopéd oznámil, že bude nutná operácia a minimálne deväťmesačná pauza," povedala trnavská rodáčka.

Stále len 19-ročná tenistka ovládla juniorské grandslamové turnaje Australian Open a Wimbledon vo dvojhre a aj štvorhru v Melbourne a na Roland Garros.

"Vedela som, že ma to bude stáť veľa driny, ale mala som skvelú podporu zo strany trénerov a rodiny, neustále mi dodávali energiu. Samozrejme, prvé mesiace boli frustrujúce, keďže môj pohyb bol limitovaný a noha ma bolela," priznala s tým, že o konci kariéry ani len neuvažovala.



"Každý deň bol takmer rovnaký. Dve hodiny doobeda a dve hodiny poobede som rehabilitovala. Navyše som bola slabá, prejsť pár metrov mi robilo problém. Domov som sa často vracala viac unavená ako z tréningov," uviedla Jamrichová a dodala, že sa tenis úplne snažila vypustiť z hlavy.

Namiesto toho sa venovala štúdiu a úspešne dokončila strednú školu a maturitu s ňou spojenú. "Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď som bola často mimo Slovenska, som sa mohla viac venovať aj rodine a priateľom."

Jednou z motivácií bola aj Vlhová


Jednou z motivácií dostať za z kolobehu rehabilitácie bola Petra Vlhová, ktorá trénovala v rovnakom fitness centre a dokonca zdieľali toho istého fyzioterapeuta.

"Niekedy sme boli spolu aj každý deň. Ona bola v liečbe oveľa ďalej ako ja a keď som videla, že je už fit a štartovala na ZOH 2026, dodalo mi to veľkú motiváciu aj istotu, že to môžem zvládnuť tiež," našla pozitíva mladá ľaváčka.

Chce ešte stihnúť 4 až 5 turnajov


Dva mesiace je v plnej tréningovej záťaži a do súťažného diania by sa mala vrátiť na budúci týždeň vo Francúzsku. Následne chce absolvovať dve podujatia v Trnave.

"Ak by som do konca sezóny stihla 4-5 turnajov, bolo by fajn. Ťažko je však teraz predvídať, ako na tom budem, ostrý duel je niečo úplne iné. Veľa som cvičila, aby som získala späť stratené svaly, takže sily mám dosť, možno mi chýba dynamika. Verím však, že to príde," dodala Jamrichová s tým, že koleno ju občas bolí, no nebojí sa, že by ju znova zradilo.


Zdroj: SITA.sk - Návrat po dlhých 13 mesiacoch. Mladá Jamrichová našla motiváciu u Vlhovej, s ktorou bola takmer každý deň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Liečba Návrat Operácia Úspechy Zranenie
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