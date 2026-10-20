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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Osemnásťročný McKenna rozhodol zápas Toronta a napodobnil výkon spred 43 rokov


Tagy: NHL 2026/2027

McKenna sa stal iba druhým hráčom Toronta vo veku najviac 18 rokov od sezóny 1943/1944, ktorý v prvých desiatich zápasoch kariéry získal aspoň šesť kanadských bodov. Osemnásťročný kanadský ...



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sharks_maple_leafs_hockey_73999 1 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - McKenna sa stal iba druhým hráčom Toronta vo veku najviac 18 rokov od sezóny 1943/1944, ktorý v prvých desiatich zápasoch kariéry získal aspoň šesť kanadských bodov.


Osemnásťročný kanadský hokejista Gavin McKenna pokračuje vo vydarenom vstupe do NHL. Jednotka tohtoročného draftu rozhodla víťazným gólom o triumfe Toronta Maple Leafs nad San Jose Sharks 3:1 a zároveň dosiahla historický zápis v klubových štatistikách. McKenna sa stal iba druhým hráčom Toronta vo veku najviac 18 rokov od sezóny 1943/1944, ktorý v prvých desiatich zápasoch kariéry získal aspoň šesť kanadských bodov.

Mladý útočník strelil rozhodujúci gól v piatej minúte tretej tretiny, keď v presilovej hre zvýšil na 2:1. Po prihrávke Austona Matthewsa si našiel priestor v útočnom pásme a strelou zápästím prekonal brankára Jaroslava Askarova. Bol to jeho prvý presilovkový gól v NHL.

„Bol to pre celý tím veľký večer. Počas celého striedania puk poskakoval, chalani vyhrali veľa súbojov a ja som mal pred sebou trochu času a priestoru. Zamieril som nízko na stranu lapačky a padlo to tam. Mal som obrovskú radosť,“ opísal McKenna rozhodujúci moment pre oficiálnu stránku NHL.

Tri góly a tri asistencie


Po desiatich vystúpeniach v najprestížnejšej hokejovej súťaži má na konte tri góly a tri asistencie. V novodobej histórii Maple Leafs dosiahol medzi hráčmi vo veku najviac 18 rokov podobný bodový štart iba Russ Courtnall, ktorý v sezóne 1983/1984 nazbieral v prvých desiatich stretnutiach tri góly a sedem asistencií.

McKenna zároveň rozšíril úzku skupinu mladíkov, ktorí dokázali streliť víťazný gól za Toronto ešte pred dovŕšením 19 rokov. Podľa klubových štatistík sa stal piatym takýmto hráčom po Jackovi Hamiltonovi, Tedovi Kennedym, Budovi Poileovi a Busherovi Jacksonovi.

Ďalšia zaujímavosť


Zápas mal aj ďalší zaujímavý rozmer. Prvýkrát sa v NHL stretli dvaja najvyššie draftovaní hráči roku 2026. Kým Toronto si vybralo McKennu z prvého miesta, San Jose siahlo z druhej pozície po švédskom útočníkovi Ivarovi Stenbergovi. Ten pri prehre Sharks nebodoval, zaznamenal akurát jednu strelu na bránku a mínusový bod.

Toronto pritom muselo nepriaznivý vývoj stretnutia otáčať. Hostí poslal v prvej tretine do vedenia Mason Marchment, ale jedenásť sekúnd pred druhou prestávkou vyrovnal v presilovej hre Matthews. Kapitán Maple Leafs napokon nazbieral gól a dve asistencie. Víťazstvo domácich spečatil Nick Paul zásahom do prázdnej bránky.

Brankár Sergej Bobrovskij prispel k úspechu 30 zákrokmi a zaznamenal prvé domáce víťazstvo v drese Toronta. Maple Leafs zároveň ukončili sériu troch zápasov bez výhry. McKennov výkon je pre klub povzbudením aj vzhľadom na očakávania, ktoré sprevádzajú mladého útočníka po jeho výbere z prvého miesta draftu.


Zdroj: SITA.sk - Osemnásťročný McKenna rozhodol zápas Toronta a napodobnil výkon spred 43 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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