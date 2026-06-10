|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Margaréta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. júna 2026
Real Madrid ponúkol za Álvareza 150 miliónov eur. Odpoveď Atlética? Je to úsmevné a neďakujeme vám
Tagy: La Liga 2025/2026 Ponuka rivalita
Julián Álvarez do Realu Madrid nepôjde, hoci bolo ponúknutých 150 miliónov eur. Florentino Pérez po znovuzvolení za prezidenta Realu Madrid splnil slovo a odtajnil meno hráča, ktorému adresoval ...
Zdieľať
10.6.2026 (SITA.sk) - Julián Álvarez do Realu Madrid nepôjde, hoci bolo ponúknutých 150 miliónov eur.
Florentino Pérez po znovuzvolení za prezidenta Realu Madrid splnil slovo a odtajnil meno hráča, ktorému adresoval 150-miliónovú ponuku v eurách na prestup. Je ním Julián Álvarez, útočník mestského konkurenta Atlética. Vedenie veľkého rivala však ponuku na 26-ročného argentínskeho útočníka odmietlo s odvolaním sa na Álvarezovu výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.
"Po preskúmaní a vyhodnotení ponuky klub Atlético de Madrid vyjadril svoju vďačnosť za návrh, ktorý bol predložený v rámci dobrých vzťahov medzi oboma klubmi, a odmietol ho s odvolaním sa na klauzulu o uvoľnení hráča," uvádza sa v stanovisku Realu Madrid.
Predstavitelia Atlética však na sociálnych sieťach zďaleka neboli takí diplomatickí vo svojich vyhláseniach. Reakcie sprevádzali úsmevné emotikony s ironickým podtónom.
"Asi ste sa pomýlili a máte v tom zmätok, ale aby nebolo pochýb: neďakujeme vám za nič. Neštudujeme ani neuvažujeme o žiadnej ponuke za Juliána. Ako by sme si nemohli rozumieť, keď nás svojím návrhom rozosmievate ešte viac ako FC Barcelona," objavilo sa na platfforme X Atlética Madrid, cituje ho aj BBC Sport.
Semifinalista Ligy majstrov a tiež finalista Copa del Rey z uplynulej sezóny si neodpustil ešte jednu uštipačnú poznámku.
"Využívame dobrý vzťah s vaším novým prezidentom a uvidíme, či prestanete "kradnúť" hráčov z našej akadémie. Ďakujem veľmi pekne, @realmadrid!“
Bývalý hráč Manchestru City Álvarez sa pripojil k Atléticu Madrid v roku 2024 za 81,5 milióna libier, čiže 94,46 mil. eur. V minulej sezóne strelil 20 gólov v 49 zápasoch a prispel k štvrtému miestu svojho tímu v La Lige a ďalším dvom už v článku spomenutým čiastkovým úspechom. Majster sveta z roku 2022 Álvarez bude s Argentínou obhajovať titul na nadchádzajúcom šampionáte v Severnej Amerike a Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid ponúkol za Álvareza 150 miliónov eur. Odpoveď Atlética? Je to úsmevné a neďakujeme vám © SITA Všetky práva vyhradené.
Florentino Pérez po znovuzvolení za prezidenta Realu Madrid splnil slovo a odtajnil meno hráča, ktorému adresoval 150-miliónovú ponuku v eurách na prestup. Je ním Julián Álvarez, útočník mestského konkurenta Atlética. Vedenie veľkého rivala však ponuku na 26-ročného argentínskeho útočníka odmietlo s odvolaním sa na Álvarezovu výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.
"Po preskúmaní a vyhodnotení ponuky klub Atlético de Madrid vyjadril svoju vďačnosť za návrh, ktorý bol predložený v rámci dobrých vzťahov medzi oboma klubmi, a odmietol ho s odvolaním sa na klauzulu o uvoľnení hráča," uvádza sa v stanovisku Realu Madrid.
Za nič neďakujú
Predstavitelia Atlética však na sociálnych sieťach zďaleka neboli takí diplomatickí vo svojich vyhláseniach. Reakcie sprevádzali úsmevné emotikony s ironickým podtónom.
"Asi ste sa pomýlili a máte v tom zmätok, ale aby nebolo pochýb: neďakujeme vám za nič. Neštudujeme ani neuvažujeme o žiadnej ponuke za Juliána. Ako by sme si nemohli rozumieť, keď nás svojím návrhom rozosmievate ešte viac ako FC Barcelona," objavilo sa na platfforme X Atlética Madrid, cituje ho aj BBC Sport.
Prestaňte kradnúť hráčov
Semifinalista Ligy majstrov a tiež finalista Copa del Rey z uplynulej sezóny si neodpustil ešte jednu uštipačnú poznámku.
"Využívame dobrý vzťah s vaším novým prezidentom a uvidíme, či prestanete "kradnúť" hráčov z našej akadémie. Ďakujem veľmi pekne, @realmadrid!“
Bývalý hráč Manchestru City Álvarez sa pripojil k Atléticu Madrid v roku 2024 za 81,5 milióna libier, čiže 94,46 mil. eur. V minulej sezóne strelil 20 gólov v 49 zápasoch a prispel k štvrtému miestu svojho tímu v La Lige a ďalším dvom už v článku spomenutým čiastkovým úspechom. Majster sveta z roku 2022 Álvarez bude s Argentínou obhajovať titul na nadchádzajúcom šampionáte v Severnej Amerike a Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid ponúkol za Álvareza 150 miliónov eur. Odpoveď Atlética? Je to úsmevné a neďakujeme vám © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2025/2026 Ponuka rivalita
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nebezpečný moment v Maďarsku. Závesná kamera dymila a spadla z niekoľkých metrov na ihrisko – VIDEO
Nebezpečný moment v Maďarsku. Závesná kamera dymila a spadla z niekoľkých metrov na ihrisko – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Návrat Sereny Williamsovej po 1375 dňoch bol víťazný. V Queen´s Clube súkala esá ako kedysi – VIDEO
Návrat Sereny Williamsovej po 1375 dňoch bol víťazný. V Queen´s Clube súkala esá ako kedysi – VIDEO