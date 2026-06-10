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10. júna 2026

Real Madrid ponúkol za Álvareza 150 miliónov eur. Odpoveď Atlética? Je to úsmevné a neďakujeme vám


Tagy: La Liga 2025/2026 Ponuka rivalita

Julián Álvarez do Realu Madrid nepôjde, hoci bolo ponúknutých 150 miliónov eur. Florentino Pérez po znovuzvolení za prezidenta Realu Madrid splnil slovo a odtajnil meno hráča, ktorému adresoval ...



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10.6.2026 (SITA.sk) - Julián Álvarez do Realu Madrid nepôjde, hoci bolo ponúknutých 150 miliónov eur.


Florentino Pérez po znovuzvolení za prezidenta Realu Madrid splnil slovo a odtajnil meno hráča, ktorému adresoval 150-miliónovú ponuku v eurách na prestup. Je ním Julián Álvarez, útočník mestského konkurenta Atlética. Vedenie veľkého rivala však ponuku na 26-ročného argentínskeho útočníka odmietlo s odvolaním sa na Álvarezovu výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.

"Po preskúmaní a vyhodnotení ponuky klub Atlético de Madrid vyjadril svoju vďačnosť za návrh, ktorý bol predložený v rámci dobrých vzťahov medzi oboma klubmi, a odmietol ho s odvolaním sa na klauzulu o uvoľnení hráča," uvádza sa v stanovisku Realu Madrid.

Za nič neďakujú


Predstavitelia Atlética však na sociálnych sieťach zďaleka neboli takí diplomatickí vo svojich vyhláseniach. Reakcie sprevádzali úsmevné emotikony s ironickým podtónom.

"Asi ste sa pomýlili a máte v tom zmätok, ale aby nebolo pochýb: neďakujeme vám za nič. Neštudujeme ani neuvažujeme o žiadnej ponuke za Juliána. Ako by sme si nemohli rozumieť, keď nás svojím návrhom rozosmievate ešte viac ako FC Barcelona," objavilo sa na platfforme X Atlética Madrid, cituje ho aj BBC Sport.

Prestaňte kradnúť hráčov


Semifinalista Ligy majstrov a tiež finalista Copa del Rey z uplynulej sezóny si neodpustil ešte jednu uštipačnú poznámku.

"Využívame dobrý vzťah s vaším novým prezidentom a uvidíme, či prestanete "kradnúť" hráčov z našej akadémie. Ďakujem veľmi pekne, @realmadrid!“

Bývalý hráč Manchestru City Álvarez sa pripojil k Atléticu Madrid v roku 2024 za 81,5 milióna libier, čiže 94,46 mil. eur. V minulej sezóne strelil 20 gólov v 49 zápasoch a prispel k štvrtému miestu svojho tímu v La Lige a ďalším dvom už v článku spomenutým čiastkovým úspechom. Majster sveta z roku 2022 Álvarez bude s Argentínou obhajovať titul na nadchádzajúcom šampionáte v Severnej Amerike a Mexiku.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid ponúkol za Álvareza 150 miliónov eur. Odpoveď Atlética? Je to úsmevné a neďakujeme vám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2025/2026 Ponuka rivalita
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