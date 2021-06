Slovensko vrátilo do Rumunska viacerých migrantov, s transferom pomohla aj vládna letka

Piaty dublinský návrat

Rumunsko prejavilo ústretový prístup

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v utorok 8. júna zorganizoval návrat 15 štátnych príslušníkov Afganistanu, Pakistanu a Indie do Bukurešti v Rumunsku, kde sa rozhodne, či im bude udelený azyl, prípadne iná forma medzinárodnej ochrany v Európskej únii (EÚ).Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová , ide v poradí o piaty takzvaný „dublinský" návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú žiadateľmi o azyl v Rumunsku.Podľa takzvaného Dublinského dohovoru totiž zodpovedá za preskúmanie žiadosti o azyl príslušníkov tretích krajín členský štát EÚ, ktorý zohral najdôležitejšiu úlohu pri umožnení vstupu žiadateľa na územie únie, napríklad tým, že žiadateľovi udelil vízum, umožnil mu nelegálne prekročiť vonkajšie hranice EÚ, či toleroval jeho nelegálny pobyt na svojom území.„Dublinské transfery do Rumunska sa službe hraničnej a cudzineckej polície darí úspešne vykonávať v úzkej súčinnosti s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR vďaka ústretovému prístupu Rumunska, a to aj napriek prísnym pandemickým opatreniam súvisiacich s ochorením COVID-19," povedala Bárdyová.Doplnila, že SR sa už niekoľko mesiacov aktívne podieľa na plnení záväzkov, ktoré jej vyplývajú z nariadení Európskej únie v oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín. „Je to ďalší spôsob, akým sa Slovensko podieľa na riešení nelegálnej migrácie smerom k Európskej únii," dodala hovorkyňa.