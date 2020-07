Návrh na zrušenie kontrolných nálepiek vníma Národná asociácia STK rozporuplne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 - Najväčšia profesijná asociácia v oblasti STK služieb na Slovensku víta návrh na zrušenie povinnosti lepiť kontrolné nálepky na čelné sklo vozidiel, poukazuje však na novú povinnosť, ktorá neguje celkový očakávaný pozitívny dopad tohto návrhu.Jedným z viac ako sto patrení, o ktorých tento týždeň začal rokovať parlament v rámci návrhu zákona na zlepšovanie podnikateľského prostredia (tzv. lex korona) z dielne koaličnej SaS, je aj dlho-očakávaný návrh na zrušenie povinnosti lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.Podľa účinného zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý držiteľ vozidla povinný podrobiť svoje motorové vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch. O tom, že takáto kontrola bola vykonaná, sú následne vypracované tri doklady a to protokol, osvedčenie o kontrole (kartička) a nálepka. Pri kontrole originality sú vypracovávané dva doklady a to odborný posudok a nálepka.Národná asociácia STK hodnotí zámer zrušiť aspoň jeden z troch vydávaných dokladov pozitívne, a to napriek tomu, že predmetný návrh mohol byť ambicióznejší. "Sme si plne vedomí, že mnoho vodičov vníma pravidelné absolvovanie technickej alebo emisnej kontroly ako akési nutné zlo, pretože veľakrát ide o časovo a finančné náročnú povinnosť. Keďže väčšina motoristov sa snaží absolvovať technickú a emisnú kontrolu v jednom termíne, dostane v súčasnosti na každej stanici technickej kontroly celkovo šesť dokladov, za ktoré musí zaplatiť. Opakovane sme preto v minulosti navrhovali, aby bola povinnosť vydávať len jeden doklad – osvedčenie, kde by boli zapísané všetky chyby nájdene počas kontroly. Takéto osvedčenie je v súlade s právom EÚ a má pridanú hodnotu aj pre motoristov," hovorí výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman.V minulosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR návrh na akékoľvek rušenie dokladov odmietalo s argumentom, že vydávanie potvrdení o absolvovaní kontrol je súčasťou komplexného systému, ktorého úprava si vyžaduje čas. Ministerstvo tiež tvrdilo, že nálepky pomáhajú polícii skontrolovať technický stav vozidla priamo na mieste. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že systém nálepiek v súčasnosti financuje dve štátom poverené súkromné spoločnosti TESTEK, s.r.o. a S-EKA, s.r.o., ktoré ako jediné majú oprávnenie kontrolovať prevádzkovateľov staníc technickej kontroly.Do návrhu zákona sa však na poslednú chvíľu dostala nová povinnosť, ktorá pod hrozbou straty oprávnenia vykonávať svoju činnosť zaväzuje všetky stanice technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku uzavrieť zmluvy o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému, ktorý spravujú spomínané dve súkromné spoločnosti. "Po preštudovaní finálneho návrhu zákona, o ktorom budú rokovať poslanci v zrýchlenom legislatívnom konaní, sa obávame, že výsledný efekt bude nulový. Predkladateľ síce ruší jednu povinnosť, ale nahrádza ju inou, čo v konečnom dôsledku pocíti v koncových cenách za služby STK a EK opäť občan-motorista," vysvetľuje Hulman.Informačný servis