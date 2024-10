Návrh odoberania dávok je fackou sociálnej demokracii, tvrdia progresívci. Stranu Hlas označili za prototyp škodlivého populizmu

Dve eurá na deň

Hlas ako tieň Smeru

2.10.2024 (SITA.sk) - Návrh odoberania dávok z dielne ministra práce Erika Tomáša je fackou sociálnej demokracii, upozornila podpredsedníčka PS a Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík „Minister práce a sociálnych vecí sa nepoučil. Zámer odoberania dávok, ktorý predstavil, nemá so sociálnou demokraciou nič spoločné. Skutoční sociálni demokrati netrestajú chudobných a neobviňujú ich z lenivosti či zneužívania sociálneho systému. Vedia, že dávka v hmotnej núdzi je zo zákona príspevkom na pokrytie základných potrieb," zdôraznila Petrík.Ako uviedla poslankyňa NR SR Ingrid Kosová dve eurá na deň základné potreby človeka ani zďaleka nepokryjú, obzvlášť v čase Ficovej drahoty.„Cestou je motivácia, zlepšovanie ponuky na trhu práce, nie reštrikcie a lacný populizmus. Bez ponuky práce nie je možné požadovať od chudobných zásluhovosť. Erik Tomáš dnes ale nedokáže garantovať, že štát skutočne zabezpečí nové miesta tam, kde ich je treba," dodala Kosová.Petrík tiež pripomenula, že minister stále neobjasnil, či bude štát preplácať obciam a mestám výdavky spojené so zaradením účastníka do pracovného procesu.„Dnes je jasné, že Hlas nie je sociálnou demokraciou. Je len tieňom Smeru a prototypom škodlivého populizmu, ktorý ľuďom nepomáha a ešte ich trestá," uzavrela Petrík.