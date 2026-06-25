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25. júna 2026
Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku a stavanie hniezda
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku, bazén pri Lincolnovom pamätníku a vták baja si stavia hniezdo. [photo id="2443791" /] Top foto dňa (25. ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku, bazén pri Lincolnovom pamätníku a vták baja si stavia hniezdo.
[photo id="2443791" /]
Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku, bazén pri Lincolnovom pamätníku a vták baja si stavia hniezdo.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku a stavanie hniezda © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2443791" /]
Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku, bazén pri Lincolnovom pamätníku a vták baja si stavia hniezdo.
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. jún 2026): Zemetrasenie vo Venezuele, zrúteny útes vo Francúzsku a stavanie hniezda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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