Návrh uznesenia k smrti Jozefa Chovanca v Belgicku má už aj vedenie parlamentu, oznámil Kollár

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Národnej rady SR (NR SR) pripravilo návrh uznesenia NR SR k smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ).Pod návrh sú okrem neho podpísaní aj všetci podpredsedovia parlamentu, a to Gábor Grendel OĽaNO ), Milan Laurenčík SaS ), Juraj Šeliga Za ľudí ) a Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia ).O návrhu budú poslanci rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa bude konať v stredu 2. septembra.V uznesení vyjadruje Slovensko ľútosť a znepokojenie nad smrťou Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek a odsudzuje ich hrubý a bezprecedentný postup.Národná rada zároveň žiada vládu, aby s využitím všetkých diplomatických prostriedkov intervenovala u belgickej vlády za účelom vyvodenia trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti zasahujúcich príslušníkov polície.Plénum taktiež vládu žiada, aby získala od belgickej vlády informácie z vyšetrovania a tie následne prezentovala národnej rade. V závere uznesenia plénum vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym Jozefa Chovanca.„Tento prípad musí byť vyšetrený a spravodlivosti musí byť učinené za dosť. Mrzí ma, že to došlo tak ďaleko a musíme to riešiť my, politici,“ uviedol Kollár.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) na tlačovej konferencii doplnil, že vyšetrovanie naberie úplne inú razanciu.„Zábery, ktoré sme videli, ukazujú fatálne zlyhanie mocenských zložiek iného štátu voči nášmu občanovi. V stredu preto informujem prezidentku a vládu o tom, aké sú reálne možnosti, ktoré má v tejto veci Slovensko k dispozícii,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.Návrh vyhlásenia NR SR k smrti Jozefa Chovanca predložila vo štvrtok 27. augusta aj opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . Kollár ozrejmil, že na stredajšom rokovaní pléna zlúčia rozpravu k obom návrhom.Slovenského občana Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu.Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne.Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde jeden policajt nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajloval a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.