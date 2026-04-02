Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
Návrh zákona o lobingu predložili do pripomienkového konania, podľa Šutaja Eštoka vychádza z európskych štandardov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lobing Minister vnútra SR Návrh zákona štátny tajomník ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra dokončilo prípravu návrhu zákona o lobingu, pričom v najbližších dňoch ho predloží do medzirezortného pripomienkového konania. Ako v ...
2.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra dokončilo prípravu návrhu zákona o lobingu, pričom v najbližších dňoch ho predloží do medzirezortného pripomienkového konania. Ako v tejto súvislosti rezort skonštatoval, návrh bol sprevádzaný otvorenou diskusiou, širokými konzultáciami, ale aj prácou s rôznymi analýzami a vecným prístupom.
„Lobing nie je strašiakom, ak má jasne stanovené pravidlá. Hrozbou sa stáva až vtedy, keď sa deje v tieni, mimo verejnej kontroly,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že doteraz sa nikomu nepodarilo túto citlivú oblasť dotiahnuť do podoby uceleného zákona.
Cieľom návrhu je podľa ministerstva vnútra priniesť vyváženú a systematickú právnu úpravu lobingu založenú na princípoch transparentnosti, férovosti a primeranosti administratívnej záťaže. Návrh podľa ministerstva vychádza z európskych štandardov a reflektuje aj odporúčania Európskej komisie v oblasti posilňovania právneho štátu.
„Pri jeho príprave som viedol rozsiahlu odbornú diskusiu so zástupcami verejného sektora, parlamentu, tripartity, tretieho sektora aj odbornej verejnosti. Súčasťou procesu bola od leta minulého roka zriadená špeciálna web stránka, emailová adresa na zasielanie návrhov a pripomienok, priebežne organizované okrúhle stoly a verejná konzultácia, pričom návrh zohľadňuje aj skúsenosti zo zahraničia, vrátane odporúčaní odborníkov z nemeckého Spolkového snemu,” zdôraznil štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
Zároveň pripomenul, že k zákonu o lobingu boli doposiaľ zrealizované dva okrúhle stoly a tretí pripravuje rezort vnútra s Parlamentným inštitútom v priebehu tohto mesiaca, keď bude návrh zákona zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania, tak, aby aj v legislatívnom procese bol priestor konzultovať prípadné nejasnosti pred zaradením zákona na prerokovanie vládou a parlamentom.
Navrhovaná právna úprava podľa rezortu vnútra vychádza z presvedčenia, že lobing je legitímnou súčasťou demokratického procesu, ktorú je potrebné nastaviť transparentne a predvídateľne. Navrhovaný zákon preto zavádza jasné pravidlá pre všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na ovplyvňovaní verejných rozhodnutí, najmä pri tvorbe legislatívy, verejných politík, prideľovaní verejných prostriedkov či obsadzovaní verejných funkcií.
„Kľúčovým nástrojom bude verejne prístupný register lobistov, ktorý umožní sledovať tzv. lobistickú stopu a zverejňovanie informácií o lobingových aktivitách. Navrhovaná úprava zároveň dbá na to, aby povinnosti boli nastavené primerane a rovnomerne pre všetkých aktérov, bez neprimeranej administratívnej záťaže,“ skonštatoval Kaliňák.
Dodal, že ministerstvo vnútra bude podľa návrhu vykonávať dohľad nad dodržiavaním zákona a zabezpečovať jeho efektívne uplatňovanie v praxi. Predloženie návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania predstavuje podľa rezortu vnútra ďalší krok k systematickému a transparentnému nastaveniu pravidiel lobingu na Slovensku.
Paralelne s otvorením verejného pripomienkovania návrhu zákona bude ministerstvo v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR organizovať okrúhly stôl, ktorí bude ďalšou platformou na diskusiu o legislatívnej úprave zákona.
Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o lobingu predložili do pripomienkového konania, podľa Šutaja Eštoka vychádza z európskych štandardov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Lobing nie je strašiakom, ak má jasne stanovené pravidlá. Hrozbou sa stáva až vtedy, keď sa deje v tieni, mimo verejnej kontroly,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že doteraz sa nikomu nepodarilo túto citlivú oblasť dotiahnuť do podoby uceleného zákona.
Návrh vychádza z európskych štandardov
Cieľom návrhu je podľa ministerstva vnútra priniesť vyváženú a systematickú právnu úpravu lobingu založenú na princípoch transparentnosti, férovosti a primeranosti administratívnej záťaže. Návrh podľa ministerstva vychádza z európskych štandardov a reflektuje aj odporúčania Európskej komisie v oblasti posilňovania právneho štátu.
„Pri jeho príprave som viedol rozsiahlu odbornú diskusiu so zástupcami verejného sektora, parlamentu, tripartity, tretieho sektora aj odbornej verejnosti. Súčasťou procesu bola od leta minulého roka zriadená špeciálna web stránka, emailová adresa na zasielanie návrhov a pripomienok, priebežne organizované okrúhle stoly a verejná konzultácia, pričom návrh zohľadňuje aj skúsenosti zo zahraničia, vrátane odporúčaní odborníkov z nemeckého Spolkového snemu,” zdôraznil štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
Dva okrúhle stoly
Zároveň pripomenul, že k zákonu o lobingu boli doposiaľ zrealizované dva okrúhle stoly a tretí pripravuje rezort vnútra s Parlamentným inštitútom v priebehu tohto mesiaca, keď bude návrh zákona zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania, tak, aby aj v legislatívnom procese bol priestor konzultovať prípadné nejasnosti pred zaradením zákona na prerokovanie vládou a parlamentom.
Navrhovaná právna úprava podľa rezortu vnútra vychádza z presvedčenia, že lobing je legitímnou súčasťou demokratického procesu, ktorú je potrebné nastaviť transparentne a predvídateľne. Navrhovaný zákon preto zavádza jasné pravidlá pre všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na ovplyvňovaní verejných rozhodnutí, najmä pri tvorbe legislatívy, verejných politík, prideľovaní verejných prostriedkov či obsadzovaní verejných funkcií.
Dohľad nad dodržiavaním zákona
„Kľúčovým nástrojom bude verejne prístupný register lobistov, ktorý umožní sledovať tzv. lobistickú stopu a zverejňovanie informácií o lobingových aktivitách. Navrhovaná úprava zároveň dbá na to, aby povinnosti boli nastavené primerane a rovnomerne pre všetkých aktérov, bez neprimeranej administratívnej záťaže,“ skonštatoval Kaliňák.
Dodal, že ministerstvo vnútra bude podľa návrhu vykonávať dohľad nad dodržiavaním zákona a zabezpečovať jeho efektívne uplatňovanie v praxi. Predloženie návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania predstavuje podľa rezortu vnútra ďalší krok k systematickému a transparentnému nastaveniu pravidiel lobingu na Slovensku.
Paralelne s otvorením verejného pripomienkovania návrhu zákona bude ministerstvo v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR organizovať okrúhly stôl, ktorí bude ďalšou platformou na diskusiu o legislatívnej úprave zákona.
Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o lobingu predložili do pripomienkového konania, podľa Šutaja Eštoka vychádza z európskych štandardov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lobing Minister vnútra SR Návrh zákona štátny tajomník ministerstva vnútra
