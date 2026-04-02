Nonstop nakupovanie mení život v regiónoch. COOP Jednota otvorila 31. predajňu 24/7 v Mostovej


img_7837 676x507 2.4.2026 (SITA.sk) - Nakupovanie sa čoraz viac prispôsobuje reálnemu životu ľudí, nie naopak. COOP Jednota Galanta otvorila v obci Mostová novú automatizovanú predajňu vo formáte 24/7, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať kedykoľvek počas dňa aj noci. Ide už o 31. predajňu tohto typu na Slovensku a ďalší krok v rozširovaní dostupnosti flexibilných služieb mimo veľkých miest.


Novootvorená predajňa na adrese Hlavná 440 vznikla na mieste, kde sa prirodzene stretáva každodenný život miestnych obyvateľov s pohybom ľudí v regióne. Oblasť je vyhľadávaná turistami aj cyklistami, ktorí smerujú napríklad k vodnému mlynu v Tomášikove či prírodným jazerám v Čiernej Vode. Predajňa tak reaguje na kombináciu pravidelných aj impulzných nákupov, od plánovaných nákupov domácností až po rýchle zastávky počas presunu.

"Zákaznícke správanie sa mení. Ľudia už nechcú prispôsobovať svoj deň otváracím hodinám, ale očakávajú, že služby sa prispôsobia im. Formát 24/7 nám umožňuje reagovať na tieto potreby, či už ide o skoré ranné nákupy, večerné doplnenie domácnosti alebo rýchly nákup počas cestovania," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.

Obchod, ktorý funguje podľa rytmu zákazníkov


Predajňa s predajnou plochou 350 m² je navrhnutá pre rôzne nákupné situácie počas dňa. Počas hlavných hodín funguje v štandardnom režime s personálom, mimo nich prechádza do samoobslužného režimu, v ktorom je dostupná nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Hybridný model spája výhody osobného kontaktu so zákazníkom s flexibilitou automatizovaného nákupu. V praxi to znamená, že zákazníci si môžu nakúpiť v čase, ktorý im vyhovuje, bez ohľadu na to, či ide o skoré ráno, neskorý večer alebo víkend.

Technológie ako prirodzená súčasť nákupu


Súčasťou predajne sú technológie, ktoré zjednodušujú celý nákupný proces. K dispozícii je samoobslužná pokladňa a technológie umožňujúce nonstop prevádzku. Komfort nakupovania zvyšuje ozvučenie predajne a elektronické cenovky v obslužnom úseku. Zákazníci tak získavajú rýchly a intuitívny spôsob nákupu, ktorý reflektuje súčasné očakávania na jednoduchosť a dostupnosť služieb.

"Koncept 24/7 sa osvedčuje v rôznych typoch lokalít. Vidíme ho vo väčších mestách aj v menších obciach. Technológie v tomto prípade pomáhajú zvyšovať dostupnosť služieb pre zákazníkov a zároveň umožňujú efektívnejšie fungovanie predajní," uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Lokálne produkty ostávajú základom


Aj napriek technologickému rozvoju zostáva dôležitou súčasťou ponuky dôraz na lokálnych dodávateľov. Sortiment dopĺňajú produkty z regiónu, čerstvé mäso z Tešedíkova, pečivo z Váhoviec a Jánoviec či mäsové výrobky z Topoľnice.

Podpora regionálnych producentov je dlhodobou súčasťou stratégie COOP Jednoty a zároveň odpoveďou na rastúci záujem zákazníkov o domácu kvalitu.

Modernizácia, ktorá mení spôsob nakupovania


Prevádzka prešla rekonštrukciou vrátane úprav dispozičného riešenia, ktoré umožnili zavedenie hybridného režimu predaja. Pred predajňou je k dispozícii desať parkovacích miest, čo zvyšuje dostupnosť aj pre zákazníkov na cestách.

Otvorenie predajne v Mostovej je súčasťou širšieho trendu modernizácie obchodnej siete COOP Jednota. V roku 2026 plánuje družstvo rozšíriť sieť predajní 24/7 o približne 17 nových prevádzok, pričom najbližšie sa modernizácia dotkne predajne v Matúškove.

Flexibilita ako nový štandard


Formát 24/7 sa postupne stáva odpoveďou na meniace sa nákupné správanie zákazníkov. Dostupnosť služieb bez časových obmedzení prestáva byť benefitom a stáva sa štandardom nielen v mestách, ale aj v regiónoch.

Predajňa v Mostovej ukazuje, že moderné technológie, lokálny sortiment a flexibilný prístup môžu fungovať spoločne a prinášať zákazníkom praktickú hodnotu v každodennom živote.

Viac informácií nájdete na stránke www.coop.sk/24-7.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nonstop nakupovanie mení život v regiónoch. COOP Jednota otvorila 31. predajňu 24/7 v Mostovej © SITA Všetky práva vyhradené.

