 24hod.sk    Z domova

02. apríla 2026

Organizácie sa obracajú na prokuratúru, spochybňujú zákonnosť krokov Fondu na podporu umenia



Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z Fondu na podporu umenia (FPU) podávajú podnet na Generálnu prokuratúru. Žiadajú od nej, aby preskúmala ...



2.4.2026 (SITA.sk) - Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z Fondu na podporu umenia (FPU) podávajú podnet na Generálnu prokuratúru. Žiadajú od nej, aby preskúmala zákonnosť uznesenia Rady FPU z 18. marca, ktorým boli zmluvy zrušené. Rovnako podávajú podnet aj na dozornú komisiu FPU.

Rozpor medzi slovami a realitou


Dôvodom je podľa nich pretrvávajúci stav nekonania a prieťahy zo strany Fondu. „V podnete na Generálnu prokuratúru upozorňujeme na vážne pochybnosti o zákonnosti postupu Fondu na podporu umenia. Rada fondu sa pokúsila všeobecným uznesením zrušiť už platne uzatvorené viacročné zmluvy, hoci na to nemá zákonnú právomoc. Zároveň Fond nečinne odmieta uzatvárať dodatky k existujúcim zmluvám, napriek tomu, že prijímatelia splnili všetky podmienky. Takýto postup je v rozpore so zákonom, porušuje princípy právnej istoty a ohrozuje legitímne očakávania kultúrnych inštitúcií,“ uviedol advokát zastupujúci dotknuté organizácie Pavel Nechala.

Organizácie zapojené do viacročných projektov FPU poukázali, že aj napriek verejným vyjadreniam o platnosti viacročných zmlúv zo strany Fondu a Ministerstva kultúry SR v ich plnení nenastal posun. Lehota 31. marec, ktorú dotknuté organizácie považovali za primeranú na nápravu situácie, podľa nich uplynula bez akejkoľvek komunikácie zo strany FPU.

„Na tlačovej konferencii zaznelo, že zmluvy platia a vyplýva z nich nárok na pokračovanie podpory. Dnes však vidíme, že sa podľa toho nekoná. Rozpor medzi verejnými vyjadreniami a reálnymi krokmi Fondu považujeme za neakceptovateľný,“ deklaroval riaditeľ Kultúrneho centra Nová Cvernovka Michal Berezňák.

Nejasný postup a rastúce škody


Organizácie tiež tvrdia, že podľa ich informácií kancelária Fondu dosiaľ nedisponuje žiadnym oficiálnym pokynom zo strany vedenia FPU, ako ďalej postupovať v prípade 35 projektov. Na Radu FPU opakovane apelujú, aby bezodkladne zabezpečila vydanie dodatkov k zmluvám tých prijímateľov, ktorých projekty za vlaňajšok boli kanceláriou Fondu skontrolované a splnili podmienky na pokračovanie zmluvného vzťahu tak, ako to bolo deklarované na tlačovej konferencii.

„Organizácie zdôrazňujú, že projekty naďalej prebiehajú, vznikajú im záväzky a finančné náklady, pričom ďalšie odkladanie situácie priamo zvyšuje riziko reálnych škôd. Zmluvy platia. Ich neplnenie nie je systémová chyba, ale dôsledok konkrétnych rozhodnutí, za ktoré nesú zodpovednosť tí, ktorí o nich rozhodujú,” uzavreli.



Zdroj: SITA.sk - Organizácie sa obracajú na prokuratúru, spochybňujú zákonnosť krokov Fondu na podporu umenia © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Šimečkova matka aj Pekár. Menia kauzy Progresívneho Slovenska názory voličov?
<< predchádzajúci článok
Návrh zákona o lobingu predložili do pripomienkového konania, podľa Šutaja Eštoka vychádza z európskych štandardov

