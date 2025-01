Rusko podľa analytikov vlani stratilo viac ako 420-tisíc vojakov, no dobylo zväčša len polia a malé osady

Najväčší pokrok od septembra do novembra

Spomalená ofenzíva v decembri

5.1.2025 (SITA.sk) - Rusko pri svojom postupe na Ukrajine a pri akciách v Kurskej oblasti v minulom roku stratilo viac ako 420-tisíc vojakov, pričom obsadilo iba 4 168 kilometrov štvorcových územia, väčšinou pozostávajúceho z polí a malých osád.V jednej zo správ o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Rusko podľa analytikov stratilo v priemere 102 osôb na každý kilometer štvorcový územia získaného v roku 2024. Najvýznamnejšie ruské pokroky sa udiali v období od septembra do novembra.Počas tohto obdobia si Rusko zabezpečilo 56,5 % svojich minuloročných územných ziskov, pričom počas tohto ťaženia Moskva stratila približne 125 800 vojakov.„Ruské vojenské velenie pravdepodobne tolerovalo rekordné úrovne personálnych strát od septembra do novembra 2024, aby dosiahlo väčšie územné zisky. Zostáva však nejasné, či ruské vojenské velenie bude ochotné znášať takéto straty, ak bude rýchlosť postupu ruských síl pokračovať v klesajúcej tendencii, keďže ruské sily pokračujú v postupe na silnejšie bránené obce, ako je Pokrovsk ,“ uvádza ISW.Ruská ofenzíva sa v priebehu decembra spomalila. Geolokalizované údaje naznačujú, že ruské sily dobyli iba 593 kilometrov štvorcových územia, čo je v priemere 18,1 kilometra štvorcového za deň. Denné straty ruských jednotiek však zostali vysoké, s denným priemerom 1 585 vojakov.Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev , ktorý je teraz podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady, pred týždňom vyhlásil, že v roku 2024 podpísalo zmluvy o vojenskej službe s ruským ministerstvom obrany 440-tisíc regrútov, čo naznačuje, že Rusko verbuje približne toľko vojenského personálu, aké sú ruské straty.