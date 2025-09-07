Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. septembra 2025

Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd


Tagy: exminister hospodárstva Maják nádeje Súdy tv markíza

Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko by sa mal vo štvrtok 11. septembra postaviť pred odvolací súd v ...



66dada8364906025252208 1 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko by sa mal vo štvrtok 11. septembra postaviť pred odvolací súd v kauze známej ako Maják nádeje. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Krajského súdu v Bratislave.


Naposledy v tomto prípade v marci tohto roku Mestský súd Bratislava I obžalovaného oslobodil. Ako vtedy uviedol predseda senátu Michal Valent, dôvodom je, že žalovaný skutok nie je trestným činom.

Predchádzajúce verdikty


Krajský súd v Bratislave ešte v októbri 2024 zrušil verdikt, ktorým prvostupňový súd v novembri 2023 uznal Ruska za vinného zo subvenčného podvodu. Zároveň odvolací súd vec vrátil súdu prvého stupňa, aby v nej opätovne konal a rozhodol.

Valent v tejto súvislosti v marci 2025 po vynesení oslobodzujúceho rozsudku povedal, že rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I je viazané verdiktom odvolacieho súdu. Prokurátor vtedy na mieste podal odvolanie.

Senát Mestského súdu Bratislave I v kauze známej ako Maják nádeje ešte predtým v novembri 2023 uznal bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska za vinného z trestného činu subvenčného podvodu. Zároveň súd upustil od uloženia trestu pre obžalovaného, keďže trest 19 rokov väzenia, ktorý si Rusko odpykáva pre kauzu falšovania miliónových televíznych zmeniek, považoval za dostačujúci. Proti rozhodnutiu sa vtedy odvolal obžalovaný Rusko.

Ďalšie Ruskovy kauzy


Popri kauze Maják nádeje je Pavol Rusko právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Na Mestskom súde Bratislava I zároveň Rusko čelil procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej. V tejto veci bol oslobodený, avšak pre odvolanie prokurátora sa vecou bude ešte zaoberať Krajský súd v Bratislave.

Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici.

Obrana Pavla Ruska


Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe. Konkrétne išlo spolu o 101-tisíc eur, pričom financie pochádzali od Bratislavského samosprávneho kraja (15-tisíc eur) a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (86-tisíc eur).

Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov. „Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom päťtisíc eur,“ vyhlásil v decembri 2022. V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.


Zdroj: SITA.sk - Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd © SITA Všetky práva vyhradené.

