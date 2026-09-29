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29. septembra 2026
NAŽIVO – Odvolávanie Tarabu: Skončí minister životného prostredia vo funkcii už dnes? – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolávanie ministra Tomáša Tarabu Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Rokovanie NR SR
Návrh na odvolanie šéfa envirorezortu chce predložiť hnutie Progresívne Slovensko a podľa medializovaných informácií ho má podporiť celá opozícia a poslanci SNS. Predseda poslaneckého klubu SNS
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29.9.2026 (SITA.sk) - Návrh na odvolanie šéfa envirorezortu chce predložiť hnutie Progresívne Slovensko a podľa medializovaných informácií ho má podporiť celá opozícia a poslanci SNS.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) bude z funkcie odvolaný v parlamente už dnes (v utorok).
Návrh na odvolanie šéfa envirorezortu chce predložiť hnutie Progresívne Slovensko a podľa medializovaných informácií ho má podporiť celá opozícia (70 hlasov) a sedem poslancov SNS - Peter Kotlár sa v parlamente vyjadril, že tento návrh nepodporí.
Progresívci chcú v utorok po 17.00 predložiť procedurálny návrh, ktorým by sa rokovanie o odvolávaní Tarabu predradilo tak, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo ešte dnes (v utorok). „Ak by bola v pléne prítomná opozícia, ako aj nezaradení poslanci Ľubomír Galko a Richard Vašečka, mohlo by odvolanie podľa neho vyjsť," uviedol Michelko pred médiami v parlamente a zároveň potvrdil, že štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa je naďalej nominantom SNS na ministerské kreslo.
Spor medzi SNS a Tomášom Tarabom trvá už niekoľko mesiacov. Šéf národniarov Andrej Danko žiada výmenu na poste ministra životného prostredia, premiér Robert Fico (Smer-SD) však v pondelok návrh na Tarabovo odvolanie stiahol. Úrad vlády rozhodnutie zdôvodnil tým, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Fico preto podľa úradu považuje za zodpovedné nevystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Danko napriek tomu avizuje pokračovanie politického tlaku na výmenu ministra životného prostredia. Už v pondelok na tlačovej besede povedal, že návrh na odvolanie Tarabu bude opakovane predkladať, až kým sa ho nepodarí odvolať.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas príhovoru k otvoreniu zrekonštruovanej nemocnice v Poprade uviedol, že sa hneď vracia do Bratislavy, aby riešil koaličnú krízu. Niektorí páni sa podľa jeho slov „nevedia vopchať do kože.” „Ja tomu hovorím, že humorná politická situácia, na ktorú musím reagovať,” vyjadril sa.
Podpredseda parlamentu a strany Smer-SD Tibor Gašpar na utorňajšej tlačovej konferencii v parlamente vyhlásil, že majú záujem, aby sa situácia stabilizovala a nechcú ísť do predčasných volieb. Gašpar opätovne vyzval Danka a Tarabu, aby „neprilievali do konfliktu olej”, ale aby si sadli za jeden stôl, rokovali a prijali možno nejaké kompromisy. „Chcem veriť, že ešte je čas na to, aby sme to premysleli, či tento krok sa udeje alebo neudeje,” dodal.
Podpredseda parlamentu Peter Žiga zo strany Hlas-SD vyhlásil, že Taraba nemá dobrú východiskovú pozíciu a premiér Fico, tým, že ho neodvolal, porušil koaličnú zmluvu, pretože SNS má na výmenu ministra právo. „Zotrvanie pána Tarabu na poste ministra je neudržateľné v tejto chvíli,” povedal Žiga, ale dodal, že pri odvolávaní šéfa envirorezortu nebude strana Hlas-SD spolupracovať s opozíciou.
Podpredseda Hlasu-SD a predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že spor o post ministra životného prostredia by mali koaliční partneri vyriešiť na spoločnom rokovaní. Hlas-SD podľa jeho slov odmieta, aby sa vnútrokoaličný spor riešil odvolávaním člena vlády s podporou opozície. „Ak parlamentný proces dospeje až k hlasovaniu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia, Hlas-SD sa na ňom nezúčastní a naši poslanci opustia rokovaciu sálu,“ povedal Raši.
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) očakáva tesné hlasovanie, ktoré podľa neho bude dôležitým signálom pre voličov.
„V kuloároch sa už šíria veľmi pochybné informácie. Prvou lastovičkou bola Jana Bittó Cigániková, ktorá odmietla hlasovať so zvyškom opozície. A od dnešného rána počúvam informácie, ako sú poslanci opozície obvolávaní, ako u nich lobujú rôzne záujmové sily tejto koalície,“ uviedol Dubéci.
Podľa neho sa dokonca objavili informácie, že by niekto mohol hlasovanie ovplyvniť tým, že sa „stane nejaký úraz“ alebo bude „zápcha“. „Toto sú alarmujúce informácie,“ zdôraznil.
Dubéci vyzval opozičných poslancov, aby sa na hlasovaní zúčastnili. „Sledujte dnešné hlasovanie pozorne, dnes sa ukáže reálny charakter každého jedného poslanca,“ povedal a lídrom ostatných opozičných strán odkázal, že „dnes tu musíme byť všetci do nohy“. Hlasovanie má byť podľa neho zároveň signálom o schopnosti opozície spolupracovať.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová označila situáciu za mimoriadne vážnu. „Tri roky sa pozeráme na rozklad štátu, pochybné kšefty. Dnes si každý opozičný poslanec musí splniť svoju úlohu,“ uviedla. Podľa Mesterovej dnes nie je jasné, či má vláda väčšinu a dôveru parlamentu, preto je podľa nej zodpovednosťou poslancov umožniť hlasovanie o Tarabovej dôvere.
Danko tvrdí, že v utorok ráno hovoril s ministrom investícií Samuelom Migaľom a štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a nemal pocit, že by spolupracovali s ministrom Tarabom. Podľa Danka sa Migaľ ani Šalitroš nechystajú vrátiť do parlamentu. „Je to klamstvo, overte si to, Migaľ a Šalitroš sa nechystajú do Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal v utorok na tlačovom brífingu.
Danko tvrdí, že Taraba v súčasnosti nemá dostatočnú politickú podporu a svoju pozíciu sa snaží udržať vyjednávaním s jednotlivými poslancami. Podľa šéfa SNS „melie z posledného“ a premiéra vydiera tým, že za ním stoja Migaľ, Šalitroš a poslanec Hlasu-SD Peter Slyško. Za jediného poslanca, u ktorého má Taraba podľa Danka podporu, označil práve Slyška. Zároveň avizoval, že ak sa v parlamente podarí presadiť zmenu programu schôdze, chce, aby sa po 17:00 rokovalo o odvolaní Tarabu.
Opätovne zdôraznil, že základným právom koaličnej strany je podľa koaličnej zmluvy navrhovať menovanie a odvolávanie ministrov. „Včera (v pondelok 28. septembra) pán predseda vlády bezprecedentne stiahol návrh na odvolanie ministra Tarabu, čím spôsobil to, že porušil hrubým spôsobom koaličnú zmluvu,“ vyhlásil Danko.
Predseda SNS spochybnil aj niektoré rozhodnutia ministra životného prostredia a tvrdí, že nedal štátnu zákazku štátnej spoločnosti. „Dnes ráno ma náš právnik informoval, že aj v zákone o vodách sú záhadné zmeny charakteristiky sedimentov a budeme robiť právny rozbor, pretože máme vážne podozrenie, že pán Taraba konal účelovo,“ dodal Danko.
Za odvolanie Tarabu nebude hlasovať Strana vidieka a dôvodom je podľa rešpektovanie koaličnej zmluvy, podľa ktorej sa ministri nemajú odvolávať s podporou opozície. Strana však zároveň uviedla, že s výsledkami Tarabovej práce dlhodobo nie je spokojná.
„Napriek tomu, že minister zlyhal v riešení kľúčových problémov rezortu, napríklad v otázke premnožených medveďov a následných útokov na ľudí, spackanej zonácie a reformy národných parkov, ako aj v čerpaní eurofondov, rešpektujeme, že post ministra životného prostredia patrí SNS. Táto strana má podľa koaličnej zmluvy právo navrhovať kandidáta do tejto funkcie,“ uviedli poslanci okolo Rudolfa Huliaka.
Zdroj: SITA.sk - NAŽIVO – Odvolávanie Tarabu: Skončí minister životného prostredia vo funkcii už dnes? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) bude z funkcie odvolaný v parlamente už dnes (v utorok).
Návrh na odvolanie šéfa envirorezortu chce predložiť hnutie Progresívne Slovensko a podľa medializovaných informácií ho má podporiť celá opozícia (70 hlasov) a sedem poslancov SNS - Peter Kotlár sa v parlamente vyjadril, že tento návrh nepodporí.
Progresívci chcú v utorok po 17.00 predložiť procedurálny návrh, ktorým by sa rokovanie o odvolávaní Tarabu predradilo tak, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo ešte dnes (v utorok). „Ak by bola v pléne prítomná opozícia, ako aj nezaradení poslanci Ľubomír Galko a Richard Vašečka, mohlo by odvolanie podľa neho vyjsť," uviedol Michelko pred médiami v parlamente a zároveň potvrdil, že štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa je naďalej nominantom SNS na ministerské kreslo.
Naživo: Rokovanie parlamentu
Spor Danko vs. Taraba
Spor medzi SNS a Tomášom Tarabom trvá už niekoľko mesiacov. Šéf národniarov Andrej Danko žiada výmenu na poste ministra životného prostredia, premiér Robert Fico (Smer-SD) však v pondelok návrh na Tarabovo odvolanie stiahol. Úrad vlády rozhodnutie zdôvodnil tým, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Fico preto podľa úradu považuje za zodpovedné nevystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Danko napriek tomu avizuje pokračovanie politického tlaku na výmenu ministra životného prostredia. Už v pondelok na tlačovej besede povedal, že návrh na odvolanie Tarabu bude opakovane predkladať, až kým sa ho nepodarí odvolať.
Fico: Niektorí páni sa nevedia vopchať do kože
Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas príhovoru k otvoreniu zrekonštruovanej nemocnice v Poprade uviedol, že sa hneď vracia do Bratislavy, aby riešil koaličnú krízu. Niektorí páni sa podľa jeho slov „nevedia vopchať do kože.” „Ja tomu hovorím, že humorná politická situácia, na ktorú musím reagovať,” vyjadril sa.
Podpredseda parlamentu a strany Smer-SD Tibor Gašpar na utorňajšej tlačovej konferencii v parlamente vyhlásil, že majú záujem, aby sa situácia stabilizovala a nechcú ísť do predčasných volieb. Gašpar opätovne vyzval Danka a Tarabu, aby „neprilievali do konfliktu olej”, ale aby si sadli za jeden stôl, rokovali a prijali možno nejaké kompromisy. „Chcem veriť, že ešte je čas na to, aby sme to premysleli, či tento krok sa udeje alebo neudeje,” dodal.
Podpredseda parlamentu Peter Žiga zo strany Hlas-SD vyhlásil, že Taraba nemá dobrú východiskovú pozíciu a premiér Fico, tým, že ho neodvolal, porušil koaličnú zmluvu, pretože SNS má na výmenu ministra právo. „Zotrvanie pána Tarabu na poste ministra je neudržateľné v tejto chvíli,” povedal Žiga, ale dodal, že pri odvolávaní šéfa envirorezortu nebude strana Hlas-SD spolupracovať s opozíciou.
Podpredseda Hlasu-SD a predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že spor o post ministra životného prostredia by mali koaliční partneri vyriešiť na spoločnom rokovaní. Hlas-SD podľa jeho slov odmieta, aby sa vnútrokoaličný spor riešil odvolávaním člena vlády s podporou opozície. „Ak parlamentný proces dospeje až k hlasovaniu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia, Hlas-SD sa na ňom nezúčastní a naši poslanci opustia rokovaciu sálu,“ povedal Raši.
Dubéci: Objavujú sa alarmujúce informácie
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) očakáva tesné hlasovanie, ktoré podľa neho bude dôležitým signálom pre voličov.
„V kuloároch sa už šíria veľmi pochybné informácie. Prvou lastovičkou bola Jana Bittó Cigániková, ktorá odmietla hlasovať so zvyškom opozície. A od dnešného rána počúvam informácie, ako sú poslanci opozície obvolávaní, ako u nich lobujú rôzne záujmové sily tejto koalície,“ uviedol Dubéci.
Podľa neho sa dokonca objavili informácie, že by niekto mohol hlasovanie ovplyvniť tým, že sa „stane nejaký úraz“ alebo bude „zápcha“. „Toto sú alarmujúce informácie,“ zdôraznil.
Dubéci vyzval opozičných poslancov, aby sa na hlasovaní zúčastnili. „Sledujte dnešné hlasovanie pozorne, dnes sa ukáže reálny charakter každého jedného poslanca,“ povedal a lídrom ostatných opozičných strán odkázal, že „dnes tu musíme byť všetci do nohy“. Hlasovanie má byť podľa neho zároveň signálom o schopnosti opozície spolupracovať.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová označila situáciu za mimoriadne vážnu. „Tri roky sa pozeráme na rozklad štátu, pochybné kšefty. Dnes si každý opozičný poslanec musí splniť svoju úlohu,“ uviedla. Podľa Mesterovej dnes nie je jasné, či má vláda väčšinu a dôveru parlamentu, preto je podľa nej zodpovednosťou poslancov umožniť hlasovanie o Tarabovej dôvere.
Danko: Migaľ a Šalitroš sa nechystajú do parlamentu
Danko tvrdí, že v utorok ráno hovoril s ministrom investícií Samuelom Migaľom a štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a nemal pocit, že by spolupracovali s ministrom Tarabom. Podľa Danka sa Migaľ ani Šalitroš nechystajú vrátiť do parlamentu. „Je to klamstvo, overte si to, Migaľ a Šalitroš sa nechystajú do Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal v utorok na tlačovom brífingu.
Danko tvrdí, že Taraba v súčasnosti nemá dostatočnú politickú podporu a svoju pozíciu sa snaží udržať vyjednávaním s jednotlivými poslancami. Podľa šéfa SNS „melie z posledného“ a premiéra vydiera tým, že za ním stoja Migaľ, Šalitroš a poslanec Hlasu-SD Peter Slyško. Za jediného poslanca, u ktorého má Taraba podľa Danka podporu, označil práve Slyška. Zároveň avizoval, že ak sa v parlamente podarí presadiť zmenu programu schôdze, chce, aby sa po 17:00 rokovalo o odvolaní Tarabu.
Opätovne zdôraznil, že základným právom koaličnej strany je podľa koaličnej zmluvy navrhovať menovanie a odvolávanie ministrov. „Včera (v pondelok 28. septembra) pán predseda vlády bezprecedentne stiahol návrh na odvolanie ministra Tarabu, čím spôsobil to, že porušil hrubým spôsobom koaličnú zmluvu,“ vyhlásil Danko.
Predseda SNS spochybnil aj niektoré rozhodnutia ministra životného prostredia a tvrdí, že nedal štátnu zákazku štátnej spoločnosti. „Dnes ráno ma náš právnik informoval, že aj v zákone o vodách sú záhadné zmeny charakteristiky sedimentov a budeme robiť právny rozbor, pretože máme vážne podozrenie, že pán Taraba konal účelovo,“ dodal Danko.
Huliakovci rešpektujú koaličnú zmluvu
Za odvolanie Tarabu nebude hlasovať Strana vidieka a dôvodom je podľa rešpektovanie koaličnej zmluvy, podľa ktorej sa ministri nemajú odvolávať s podporou opozície. Strana však zároveň uviedla, že s výsledkami Tarabovej práce dlhodobo nie je spokojná.
„Napriek tomu, že minister zlyhal v riešení kľúčových problémov rezortu, napríklad v otázke premnožených medveďov a následných útokov na ľudí, spackanej zonácie a reformy národných parkov, ako aj v čerpaní eurofondov, rešpektujeme, že post ministra životného prostredia patrí SNS. Táto strana má podľa koaličnej zmluvy právo navrhovať kandidáta do tejto funkcie,“ uviedli poslanci okolo Rudolfa Huliaka.
Zdroj: SITA.sk - NAŽIVO – Odvolávanie Tarabu: Skončí minister životného prostredia vo funkcii už dnes? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolávanie ministra Tomáša Tarabu Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Rokovanie NR SR
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