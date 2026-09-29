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Poistenci s najzávažnejšími diagnózami veria VšZP, potvrdzuje to štruktúra poistného kmeňa


Tagy: Diagnóza Liečba PR

Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz. Jej index rizika je takmer o 35 % vyšší než u dvoch súkromných ...



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foto_budovy_vszp 1 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz.


Jej index rizika je takmer o 35 % vyšší než u dvoch súkromných zdravotných poisťovní spolu. To znamená, že pravdepodobnosť, že jej poistenci budú potrebovať liečbu, v mnohých prípadoch finančne náročnú, je o viac ako tretinu vyššia. Z dát je zároveň zrejmé, že najväčšia zdravotná poisťovňa má v poistnom kmeni najviac ľudí s hypertenziou, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetikov oboch typov, poistencov s chronickými a zriedkavými ochoreniami. Ich liečba je v prevažnej väčšine buď celoživotná alebo dlhodobá. Náročnosť poistného kmeňa potvrdzujú aj oficiálne dáta Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

"Štruktúra nášho poistného kmeňa potvrdzuje, že pre ľudí s náročnými diagnózami je Všeobecná zdravotná poisťovňa jasnou voľbou. Vedia, že im dokážeme zabezpečiť tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane táto skutočnosť legitimizuje tému, ktorú sme v súvislosti s aktuálnymi zmenami otvorili, a tým je potreba spravodlivejšieho nastavenia prerozdeľovacieho mechanizmu," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.

Z dát vyplýva, že v prepočte na 1000 poistencov má Všeobecná zdravotná poisťovňa najviac poistencov v najnáročnejších diagnostických skupinách. To znamená ľudí s najvyššou medicínskou závažnosťou a finančne náročnou liečbou, ktorú im najväčšia zdravotná poisťovňa aj zabezpečuje. "Potvrdzuje to aj fakt, že naše priemerné výdavky na zdravotnú starostlivosť v minulom roku boli vo výške 1896 eur na jedného poistenca, čo je najviac a zároveň aj výrazne viac v porovnaní so súkromnými zdravotnými poisťovňami," uviedla členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má zároveň najvyšší podiel poistencov štátu, opäť v porovnaní so súkromnými zdravotnými poisťovňami spolu. Aj v tomto prípade ide vo veľkej miere o ľudí, ktorí potrebujú náročnú zdravotnú starostlivosť, pričom platby štátu výškou ich zdravotných odvodov dlhodobo nezodpovedajú jej náročnosti.

Aj v tejto súvislosti na základe dát, dáva najväčšia zdravotná poisťovňa do pozornosti, že aktuálny prerozdeľovací mechanizmus nepokrýva v plnej miere náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, hospitalizácie a ďalšiu potrebnú starostlivosť, lieky a zdravotnícke pomôcky s ohľadom na náročnosť jej poistného kmeňa. A je namieste diskusia o jeho prerozdelení.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poistenci s najzávažnejšími diagnózami veria VšZP, potvrdzuje to štruktúra poistného kmeňa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diagnóza Liečba PR
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